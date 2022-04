TSV 1860: Offene Rechnung und Türkgücü-Ärger  Hochspannung gegen Saarbrücken garantiert

Am Samstag empfängt der TSV 1860 vor ausverkauftem Haus den 1. FC Saarbrücken zum Aufstiegs-Showdown. Eine Partie, die einiges an Nervenkitzel verspricht.

München – Endlich wieder vor vollen Rängen! Pünktlich zum Spitzenspiel gegen Saarbrücken am Samstag (14 Uhr, BR/Magenta Sport und im AZ-Liveticker) kann der TSV 1860 erstmals seit Mitte November wieder vor 15.000 Zuschauern auflaufen.

Giesing bebt also, wenn der Tabellenvierte aus Saarbrücken auf die sechstplatzierten Löwen trifft, die lediglich einen Zähler weniger auf dem Konto haben. Ohnehin wird das Verfolger-Duell mit Hochspannung erwartet und dürfte einiges an Brisanz mit sich bringen.

Saarbrücken tobt nach Türkgücü-Aus

Denn nach den Geschehnissen der letzten Wochen reisen die Saarländer allem Anschein nach motiviert nach München. Gefühlt das ganze Saarland ist in Aufruhr! Der FCS geht als der größte Verlierer aus der Türkgücü-Insolvenz hervor. Der Vorsprung auf 1860, der größte Gewinner nach dem Aus des Stadtrivalen, ist von ehemals sechs Punkten auf einen Zähler geschmolzen. Zudem mussten die Saarländer vom Relegationsrang weichen.

"Das ist ein massiver Eingriff in den Wettbewerb – auch gerade eine Woche vor unserem Spiel gegen 1860. Die Voraussetzungen haben sich massiv verändert", sagte Saarbrückens Trainer Uwe Koschinat zuletzt in der " ". Koschinat war bei weitem nicht der Einzige, der sich zu dieser Situation geäußert hatte und tobte. Von einer "Schande" und "absoluten Katastrophe" für die Liga war die Rede. Saarbrücken kündigte sogar Konsequenzen an. "Wir werden alle juristischen Möglichkeiten nutzen, um dieses unsportliche und unfaire Vorgehen des Punktabzuges zu verhindern", hieß es von Vereinsseite.

Relegation 2018: Saarbrücken hat noch eine Rechnung offen

Die Stimmung am Samstag dürfte also gereizt sein. Ohnehin blicken beide Teams auf eine emotionale Vergangenheit zurück. Zwar ist der TSV 1860 in der 3. Liga gegen die Saarländer noch sieglos, doch den emotionalsten und wichtigsten Sieg feierten die Löwen.

In der Relegation 2018 setzten sich die Münchner in zwei packenden Duellen gegen den FCS durch und feierten den Aufstieg in Deutschlands dritthöchste Spielklasse. Saarbrücken, die zwei Jahre später in die 3. Liga aufstiegen, haben also noch eine Rechnung offen mit den Löwen. Nicht nur deswegen wird ein heißer Tanz am Samstag auf Giesings Höhen erwartet...