TSV-1860-Kapitän Jesper Verlaat hadert mit Niederlage beim SV Sandhausen: "Tore fallen zu einfach"

Der TSV 1860 muss beim SV Sandhausen die zweite Saisonniederlage hinnehmen. Nach der Partie gegen den Aufstiegsaspiranten zeigte sichKapitän Jesper Verlaat enttäuscht.

München - Satz mit X, das war wohl nichts. Nach einer desolaten ersten Halbzeit verliert der TSV 1860 in Sandhausen mit 0:3. Damit ist die Euphorie aus dem glorreichen Saisonstart mit zwei Siegen an der Grünwalder Straße 114 endgültig verflogen. Dementsprechend bedient war auch Löwen-Kapitän Jesper Verlaat nach der Partie.

TSV 1860 verliert beim SV Sandhausen: Joel Zwarts vergibt mehrere gute Chancen

"Wir sind nicht gut ins Spiel reingekommen, sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Dann fallen die Tore zu einfach, finde ich", sagte der Niederländer mit der Löwenmähne zu den ersten beiden Gegentoren am "MagentaSport"-Mikrofon. In der zweiten Hälfte zeigten die Giesinger dann aber vor allem durch den eingewechselten Julian Guttau, der die Verbalwatsche von seinem Coach Maurizio Jacobacci offenbar verdaut hatte, eine bessere Leistung.

Vor allem Joel Zwarts hatte gleich mehrmals den Anschlusstreffer auf dem Schlappen, doch das Leder wollte einfach nicht ins Tor. "In der zweiten Halbzeit hatten wir eine Druckphase. Wenn du da einen machst, dann sieht das ganz anders aus", sagte Verlaat zu den Großchancen des TSV 1860. Denn Kopf in den Sand stecken will der 27-Jährige trotz der beiden jüngsten Niederlagen aber keinesfalls.

Verlaat über TSV-1860-Niederlage in Sandhausen: "Darf man nicht zu hoch hängen"

"Wir spielen natürlich beim Aufstiegsfavoriten. Das darf man jetzt nicht zu hoch hängen. Ich glaube, wir müssen unsere Schlüsse wieder daraus ziehen und dann wieder als Team darauf reagieren. Ich bin mir sicher, dass wir das intern gut aufarbeiten werden", erklärte Verlaat.

Ob die Löwen ihre Schlüsse aus der Klatsche beim SV gezogen haben, wird sich am kommenden Samstag zeigen. Da bekommen es die Münchner mit Erzgebirge Aue zu tun.