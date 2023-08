Jacobacci lobt Löwen-Kicker trotz 0:3-Klatsche: "Mannschaft gesehen, die unbedingt Sieg wollte"

Der TSV 1860 verliert in Sandhausen mit 0:3. Nach der Partie zeigte sich Löwen-Trainer Maurizio Jacobacci dennoch zufrieden.

Konnte an der 0:3-Niederlage in Sandhausen nichts ändern: Sechzig-Coach Maurizio Jacobacci.

München - Der TSV 1860 wollte in Sandhausen nach der 1:2-Niederlage gegen Lübeck auf Wiedergutmachungstour gehen. Doch am Ende musste die Mannschaft von Maurizio Jacobacci den Nachhauseweg mit einer saftigen Klatsche im Gepäck antreten. 0:3 stand nach 90 Minuten auf der Anzeigetafel des Stadions am Hardtwald.

Jacobacci lobt TSV 1860: "Tolle zweite Halbzeit gewesen"

Wer dachte, dass Jacobacci nach der Pleite gegen den Absteiger erneut zur Verbalwatsche an sein Team, das vor allem in der ersten Halbzeit durch haufenweise Fehler auf sich Aufmerksam machte, ausholt, der irrte sich gewaltig. Stattdessen lobte der 60-Jährige die Löwen-Kicker gegenüber "Magenta Sport": "Ich habe eine Mannschaft gesehen, die unbedingt einen Sieg einfahren wollte."

Vor allem die Leistung in der zweiten Hälfte, in der die Löwen zwar mehr vom Spiel hatten, aber nicht zum Torerfolg kamen hob Jacobacci heraus: "Ich glaube, dass die zweite Halbzeit schon eine tolle Halbzeit gewesen ist von unserer Seite. Wir haben den Gegner unter Druck gesetzt, zu Fehlern gezwungen und Torchancen bekommen."

TSV 1860 wird keine weiteren Neuzugänge verpflichten

Auf die Frage, ob er nach der Klatsche noch Nachbesserungspotenzial sehe, deutete der Italo-Schweizer dann doch an, dass die Giesinger an diesem Tag keinen Glanzauftritt hinlegten. "Wenn wir die Möglichkeit hätten, dann würde ich das in Betracht ziehen. Aber ich habe einen Kader, der jetzt komplett ist. Ich werde mit diesem Kader arbeiten, weil ich überzeugt bin, dass wir die Punkte absolut holen werden", erklärte Jacobacci.

Die nächsten Punkte kann der TSV 1860 am Samstag holen. Da steht das nächste Heimspiel auf dem Giesinger Berg gegen Erzgebirge Aue an.