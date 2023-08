3. Liga im Liveticker zum Nachlesen: SV Sandhausen gegen TSV 1860 München - Endstand 3:0

Die erste Packung für die Löwen in der neuen Saison! Der TSV 1860 verliert mit 0:3 in Sandhausen. Dabei gingen die Giesinger früh in Führung. Schuster schockte die Münchner nach 3 Minuten mit einem Willenstreffer. Geschockt vom Gegentreffer fanden die Löwen in der ersten Halbzeit absolut nicht in die Partie. Kurz vor der Pause musste der TSV 1860 dann sogar das 0:2 hinnehmen. In Hälfte zwei begannen die Löwen gut und mauserten sich zurück in die Partie. Aber was fehlte, war das Tor. Kurz vor Ende der Partie machte dann Stolze den Deckel drauf. Damit verabschieden wir uns aus dem AZ-Liveticker und wünschen ein schönes Rest-Wochenende!