TSV 1860 ist wieder Drittliga-Tabellenführer: "Voller Fokus" statt Wiesn-Besuch

Der TSV 1860 hat nach dem 10. Spieltag wieder die Tabellenführung in der 3. Liga übernommen. Auf das Oktoberfest geht es aber nicht mehr. "Wiesn war in der Länderspielpause und das reicht jetzt auch", erklärt Fabian Greilinger.

München - So einen Punktverlust in Dortmund nimmt man doch gerne in Kauf. Der TSV 1860 ist trotz des 1:1 bei der BVB-Reserve wieder Tabellenführer in der 3. Liga.

Dank dem SC Verl: Die Ostwestfalen drehten beim bisherigen Spitzenreiter Elversberg einen 0:1-Rückstand und gewannen die Partie noch mit 2:1. Damit grüßt die Mannschaft von Michael Köllner mit einem Punkt Vorsprung auf den Aufsteiger erneut von ganz oben.

Trotz Tabellenführung: Keine Wiesn mehr für den TSV 1860

Gönnen sich die Löwen zu Feier des Tages jetzt noch das ein oder andere Getränke auf dem Oktoberfest? "Nein, auf der Wiesn ganz sicher nicht mehr", lautet die klare Antwort von Fabian Greilinger nach dem Spiel bei "Magenta Sport".

Die Blickrichtung beim 22-Jährigen geht schon wieder nach vorne. "Wir müssen uns jetzt voll fokussieren auf das Spiel gegen Ingolstadt daheim. Wiesn war in der Länderspielpause und das reicht jetzt auch."

Greilinger: "Voller Fokus auf den Fußball"

Es wartet ein heißer Herbst auf die Sechzger: Auf das bayerische Derby kommenden Samstag gegen die Schanzer (14 Uhr, BR/Magenta Sport und im AZ-Liveticker), folgen die Spiele gegen Osnabrück (15.10.) und Wehen Wiesbaden (22.10.).

Deswegen heißt es bei Sechzig nun statt der Wiesn, "voller Fokus auf den Fußball und das ist auch richtig so", so Greilinger abschließend.