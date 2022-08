TSV 1860: "Ich bin überglücklich" – Skenderovic lässt sich nach Debüttor feiern

Durch den Luckypunch von Meris Skenderovic feiert der TSV 1860 gegen den SC Verl den vierten Sieg im vierten Saisonspiel. Für den Löwen-Angreifer war es ein ganz besonderer Treffer.

München - Es deutete alles auf ein torloses Remis und das Ende der Siegesserie des TSV 1860 hin – bis Meris Skenderovic kam! Ein Kopfballtor des Stürmers in der Nachspielzeit bescherte dem TSV 1860 gegen Verl (1:0) den vierten Sieg im vierten Spiel in der 3. Liga.

Der von Michael Köllner Mitte der zweiten Hälfte eingewechselte Skenderovic stach dabei als Joker. Der 24-Jährige köpfte eine Flanke von Christopher Lannert wuchtig ins Tor und löste damit riesigen Jubel bei seinem Trainer, den Teamkollegen und den rund 650 mitgereisten 1860-Anhängern aus.

Skenderovic: "Das ist ganz besonders"

"Das ist ganz besonders. In der 90 Minute noch das Siegtor zu schießen und dadurch die drei Punkte mitzunehmen", sagte der Matchwinner nach der Partie bei "Magenta Sport". Sein Debüt-Treffer im Löwen-Dress war zeitgleich auch sein erstes Profitor.

"Ich war in den letzten Wochen nah dran. Auch in den Jahren davor hatte ich schon Torchancen. Ich bin überglücklich, dass es jetzt endlich geklappt hat", freute sich der Montenegriner. "Und wie sich dann alle nach dem 1:0 gefreut haben, das ist ganz besonders."

"Ein sehr geschlossenes Team": Skenderovic will mit 1860 angreifen

Nach der Partie ließ er sich mit der Mannschaft von den mitgereisten Anhängern feiern. "Es fühlt sich immer super an mit den Fans zu feiern, heute ist es nach dem Siegtor für mich aber nochmal ein ticken geiler." Es sei fantastisch, "wie uns die Fans unterstützen und deswegen auch ein Riesendank an die Fans".

Mit zwölf Punkten führen die Sechzger die Tabelle nun mit zwei Zählern Vorsprung vor dem FC Ingolstadt und dem 1. FC Saarbrücken an, die sich im Topspiel mit einem torlosen Unentschieden trennten. "Stand jetzt läuft alles super, wir haben die maximale Punkteausbeute, sind ein sehr geschlossenes Team. Wollen auch immer gewinnen, sind sehr heiß und das sieht man denke ich auch auf dem Platz", so Skenderovic.

Nach dem Landespokal am Dienstag in Feuchtwangen (18.30 Uhr im AZ-Liveticker), geht es für die Löwen am Freitag (19 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den Halleschen FC weiter.