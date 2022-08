TSV 1860: "Historisch" – Hasan Ismaik feiert seine Rekord-Löwen

Der TSV 1860 ist in der 3. Liga nicht aufzuhalten und stellte gegen den Halleschen FC den Drittliga-Startrekord ein. Löwen-Investor Hasan Ismaik ist begeistert von seinen Sechzgern.

München - Am Tag nach dem Erfolg des TSV 1860 gegen den Halleschen FC (3:1) und der Einstellung des Drittliga-Startrekords meldete sich auch Hasan Ismaik zu Wort.

"Das 3:1 gegen Halle war der fünfte Sieg in Folge. Er ist historisch", schrieb er auf Facebook. "Diese Siegesserie ist eine beachtliche Leistung, vor allem auch deswegen, weil unsere Mannschaft seit Wochen wichtige Ausfälle kompensieren muss. Das ist eine neue Qualität im Vergleich zu den Vorjahren."

Ismaik: "Unsere Mannschaft ist eine Einheit"

In der Saison 2010/11 feierten die Kickers Offenbach zum Auftakt in die neue Spielzeit fünf Siege am Stück. Gelingt den Löwen auch gegen die Viktoria Köln am kommenden Samstag (14 Uhr) ein Dreier, wären die Sechzger alleiniger Rekordhalter.

"Unsere Mannschaft ist eine Einheit mit einem großen Charakter", schreibt der Jordanier weiter. Ismaik zeigt sich zudem begeistert von der Löwen-Solidarität für die Familie des verstorbenen Sechzger-Ultras Moritz begeistert. Der 36-Jährige ist am vergangenen Sonntag bei einem Verkehrsunfall tragisch verunglückt.

"Diese Geschlossenheit fasziniert mich und wir sollten sie auch in die nächsten Monate mitnehmen, denn dann wird 1860 nicht aufzuhalten sein", so Ismaik. "Die Siege und die Tabellenführung gehören Euch, aber auch ganz besonders der Familie von Moritz, die heute gesehen hat, dass man auf 1860 in jeder Lebenslage zählen kann."