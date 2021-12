TSV 1860: "Habe ich noch nie erlebt"  Daniel Wein fassungslos über erste Halbzeit gegen Magdeburg

Der verletzte Daniel Wein muss das Debakel gegen den 1. FC Magdeburg von der Tribüne aus mitanschauen. In der Halbzeitpause versucht der Mittelfeldspieler eine Erklärung für die Leistung des TSV 1860 zu finden.

München – Der TSV 1860 sieht vor allem in der ersten Halbzeit gegen den 1. FC Magdeburg kein Land. Zur Pause steht es 0:5 gegen den Tabellenführer, am Ende müssen sich die Löwen mit 2:5 geschlagen geben.

Verletztem Daniel Wein fehlen die Worte

"Ich weiß gerade auch nicht so wirklich was ich sagen soll, ein 0:5 zur Halbzeit habe ich noch nie erlebt, viele andere glaube ich auch nicht. Mir fehlen auch so ein bisschen die Worte", sagte der verletzte Daniel Wein fassungslos in der Halbzeitpause gegenüber dem "BR".

Der Mittelfeldspieler hatte sich vor einer Woche im Training am Fuß verletzt und fällt für den Rest des Jahres aus. Das Debakel in Durchgang eins musste Wein nun von der Tribüne aus verfolgen und versuchte eine Erklärung für die Leistung seines Teams zu finden: "Aus meiner Sicht liegt es ganz klar am Selbstvertrauen, auch wenn es 0:10 stehen würde, Magdeburg hat nicht die bessere Mannschaft als wir. Aber die kommen hier als Tabellenführer her, bei denen klappt auch nicht alles, aber denen ist es scheiß egal, die spielen einfach weiter. Und bei uns ist es genau das Gegenteil, eine Sache klappt nicht, dann gehen die Köpfe runter", fasste er nüchtern zusammen.

Daniel Wein: Fehlende Fans nicht der Grund

Auf die fehlenden Fans – die Partie musste, wie alle anderen Fußspiele in Bayern, pandemiebedingt als Geisterspiel ausgetragen werden – wollte es der 27-Jährige nicht schieben. "Ja klar fehlt die Stimmung, aber damit kann man das Ergebnis nicht erklären. Daran liegt es nicht." Man müsse trotzdem die Leistung auf den Platz bringen, "unabhängig ob Fans da sind oder nicht", so Wein.

Die Löwen haben zum Ende des Jahres noch zwei Auswärtsspiele bei Borussia Dortmund II und den Würzburger Kickers. Für Wein bleibt nur zu hoffen, dass er nicht das nächste Debakel als Zuschauer miterleben muss...