TSV 1860 gegen FCN: Köllner testet die alte Liebe

Der TSV trifft am Freitag auf Zweitligist Nürnberg. "Wir wollen voll attackieren."

München - Reise in die Vergangenheit für Michael Köllner: Die Löwen testen am Freitag am Trainingsgelände an der Grünwalder Straße gegen Zweitligist 1. FC Nürnberg (14 Uhr, Tickets ausverkauft). Jenen Verein, den Köllner im Jahre 2017 in die Bundesliga geführt hat und dessen Motto ("Liebe, Glaube, Leidenschaft") sogar in seinem Ring eingraviert ist, den er niemals ablegt.

"Ich habe immer noch viel Kontakt"

"Ich habe dort eine tolle Zeit gehabt, immer noch viel Kontakt dorthin und fiebere natürlich weiter mit dem Club mit", sagt Köllner über den 1.FCN, der mit 19 Punkten nur zwei Zähler über dem Strich steht: "Das ist bisher eine schwere Saison - vor allem, wenn man die Punktekonstellation ansieht, sind sie dick im Abstiegskampf." Was Köllner meint: Die Plätze elf und 18 trennen nur drei mickrige Pünktchen.

"Tolle Wintervorbereitung" geht in die erste Runde

Sein Wunsch ist freilich, Nürnberg und seine Ex-Löwen Christopher Schindler, Lino Tempelmann und Christoph Daferner in der kommenden Spielzeit im Unterhaus anzutreffen. "Wir wollen die Winterpause für uns nutzen, damit wir im neuen Jahr wieder voll attackieren, um am Ende der Saison um die Aufstiegsplätze mitzuspielen."

Dafür brauche man "eine tolle Wintervorbereitung", wofür "Testspiele neben dem Training ganz, ganz wichtig" seien. Beim jetzigen Wiedersehen kann 1860 mit Ausnahme von Semi Belkahia und Milos Cocic aus dem Vollen schöpfen: "Wir werden mit zwei Teams spielen und in der Halbzeit komplett wechseln."