TSV 1860: "Fußball findet am Wochenende statt"  Münchner Löwen fordern Abschaffung der Montagsspiele

Die Ultra-Gruppierung "Münchner Löwen" protestiert erneut gegen die Spieltagszerstückelung des DFB und fordert eine Abschaffung der Montagsspiele.

München – Zwei Heimspiele für den TSV 1860 im Februar! Nach der Partie am Sonntag gegen Eintracht Braunschweig (13 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker), empfangen die Löwen an einem Montagabend (21. Februar, 19 Uhr) den Halleschen FC auf Giesings Höhen.

Mal wieder ein ungeliebtes Montagsspiel! "Fußball findet im Stadion und am Wochenende statt", teilten die "Münchner Löwen" auf ihrer Homepage in einer mit und fordern damit erneut die Abschaffung der Montagsspiele.

Spieltagszerstückelung: "Für Stadionbesucher ein Albtraum"

Es "werden die Spieltage zu Vermarktungszwecken zerpflückt, sodass möglichst wenig Spiele gleichzeitig stattfinden. Was den PayTV-Sendern zugutekommt, ist für die Stadionbesucher ein Albtraum", so die Ultras der Sechzger.

Nach erfolgreichen Fan-Protesten wurden die Montagsspiele in der 1. und 2. Bundesliga abgeschafft, dies gilt es nun auch in der 3. Liga zu erreichen, hoffen die "Münchner Löwen". "Was der Verband als 'Alleinstellungsmerkmal' für die Vermarktung der dritten Liga fortführen will, sehen wir als Unzumutbarkeit", heißt es weiter. "Fußball gehört den Fans!"

Zuletzt wurde jeder Drittligist vom DFB aufgefordert, ein Meinungsbild für die Vergabe der TV-Rechte ab der Saison 2023/24 einzubringen. Liga-Rivale Kaiserslautern hat sich am Mittwoch bereits klar hinter die Forderung seiner Anhänger gestellt und die Abschaffung von Montagsspielen gefordert. Zieht der TSV 1860 bald nach?