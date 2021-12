TSV 1860 feiert Auswärtssieg in Würzburg mit Bier: Nur Doppelpacker Marcel Bär setzt aus

Nach dem 3:0-Auswärtssieg bei den Würzburger Kickers gönnen sich die Löwen im Bus das ein oder andere Bier. Nur Matchwinner Marcel Bär muss auf ein Kaltgetränk vorerst verzichten.

München – Nach turbulenten Wochen schließen die Löwen das Pflichtspieljahr 2021 mit zwei Siegen in Serie ab.

Im bayerischen Derby gegen die Würzburger Kickers setzte sich der TSV 1860 am Montagabend nach Schwierigkeiten in der ersten Halbzeit am Ende souverän mit 3:0 durch und feiert einen versöhnlichen Jahresabschluss.

Michael Köllner freut sich auf die Busfahrt nach München

Nun geht es in die Winterpause, ein wenig Zeit zum Durchatmen, ehe ab 2. Januar der Feinschliff auf die zweite Saisonhälfte im Trainingslager in Belek erfolgt. Michael Köllner freute sich nach der Partie schon auf einen entspannte Heimfahrt nach München.

"Jetzt fahren wir schön nach München zurück, trinken in Ruhe im Bus noch ein kleines Hacker Pschorr und schauen, dass wir dann ein schönes Weihnachtsfest feiern", sagte der Löwen-Coach bei Magenta Sport.

Bär fährt direkt von Würzburg nach Braunschweig

Für Marcel Bär gibt es allerdings kein Bier im Bus. Strafe? Eher nicht, der 29-Jährige war mit zwei Toren und einem Assist der Mann des Spiels bei den Unterfranken.

Der Matchwinner klärte nach dem Auswärtssieg auf: "Für mich nicht, ich fahre jetzt noch nach Braunschweig zurück zu meiner Familie, meine Frau wartet schon", erklärte der Stürmer nach dem Spiel. Für ihn gebe es dann die Siegesfeier zu Hause, "aber nicht zu heftig", lächelte Bär. Das ein oder andere Kaltgetränk hätte er sich aber nach dieser Leistung verdient...