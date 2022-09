TSV 1860: Ex-Löwe Julian Weigl wechselt zu Borussia Mönchengladbach

Nach zweieinhalb Jahren wird Julian Weigl wieder in der Bundesliga auflaufen. Der einstige Kapitän des TSV 1860 wechselt für ein Jahr auf Leihbasis zu Borussia Mönchengladbach.

Lissabon/München - Über den TSV 1860 fand Julian Weigl in den Profi-Fußball – 2015 ging es dann über Borussia Dortmund für den Oberbayern erst in die Bundesliga und dann in die weite Welt hinaus. Nach zweieinhalb Jahren bei Benfica Lissabon wird er ab sofort wieder in der Bundesliga auflaufen.

Wie Borussia Mönchengladbach am Donnerstagnachmittag mitteilte, wird der Ex-Nationalspieler für ein Jahr vom portugiesischen Top-Klub ausgeliehen. "Julian ist ein enorm ballsicherer und spielstarker Spieler", so Sportdirektor Roland Virkus über den 26-jährigen, sechsmaligen A-Nationalspieler. "Er bringt viel Bundesliga-Erfahrung und fußballerische Qualität mit und wird unserer Mannschaft mit Sicherheit schnell helfen können."

Julian Weigl schaffte beim TSV 1860 den Sprung zu den Profis

Der gebürtige Bad Aiblinger war 2010 vom TSV 1860 Rosenheim in die renommierte Nachwuchsakademie der Löwen gewechselt und fortan dort ausgebildet worden. Im Frühjahr 2014 wurde er zu den Profis befördert, für die er insgesamt 40 Spiele bestritt und zwischenzeitlich auch als Kapitän auflief. 2015 wechselte er für eine kolportierte Ablöse von zweieinhalb Millionen Euro zu Borussia Dortmund, wo er sogar zum Nationalspieler reifte.

Julian Weigl hat bis 2015 bei den Löwen gespielt, anschließend wechselte er zu Borussia Dortmund. © sampics/Augenklick

In Gladbach trifft Weigl mit Florian Neuhaus auf einen weiteren Ex-Löwen, der das Fußballspielen an der Grünwalder Straße gelernt hat.