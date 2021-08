TSV 1860 darf bald auf 7.500 Fans im Grünwalder Stadion hoffen

Dank einer Corona-Lockerung, die nächste Woche beschlossen werden könnte, könnte der TSV 1860 bald wieder 7.500 Fans im Grünwalder Stadion begrüßen.

München - Ungeachtet schnell steigender Corona-Infektionszahlen können die bayerischen Profiklubs wieder auf mehr Zuschauer in den Stadien hoffen.

Das Gesundheitsministerium in München verhandelt derzeit in enger Abstimmung mit anderen Ministerien und dem Bund über eine Lockerung der Besucherregeln für "große Veranstaltungen mit länderübergreifendem Charakter", wie ein Sprecher am Donnerstag sagte.

Demnach könnte im Freistaat die Regel fallen, dass über einer Corona-Inzidenz von 35 maximal 1.500 Zuschauer erlaubt sind. Stattdessen könnte die Quote auf künftig 50 Prozent der Stadionkapazität erhöht werden – allerdings mit einer Einschränkung. Die maximal erlaubte Zuschauerzahl wäre dann laut Ministerium 25.000.

Bald 7.500 Zuschauer im Grünwalder Stadion?

Für den TSV 1860 und das Grünwalder Stadion würde das konkret bedeuten: Sollte die Lockerung beschlossen werden, dürften künftig bis zu 7.500 Zuschauer zu den Heimspielen der Sechzger. Die Maximalauslastung des Grünwalder Stadions beträgt 15.000.

Beschlossene Sache ist die Änderung aber noch nicht. Die Entscheidung wird am kommenden Montag (23. August) erwartet. Derzeit steigen Corona-Fallzahlen und Inzidenzen in Bayern rapide, wenn auch nach wie vor auf vergleichsweise niedrigem Niveau.