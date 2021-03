TSV 1860: Daniel Wein noch nicht im Mannschaftstraining - Einsatz gegen Halle auf der Kippe

Daniel Wein war am Dienstag nicht im Mannschaftstraining des TSV 1860 dabei. Ein Einsatz des angeschlagenen Mittelfeldspielers gegen Halle am Wochenende ist weiter unsicher.

München - Am Dienstag startete der TSV 1860 mit der Vorbereitung auf das Auswärtsspiel gegen Halle am kommenden Samstag (14 Uhr, BR, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) – allerdings ohne Daniel Wein.

Der Mittelfeldspieler, der sich beim Aufwärmen vor dem S-Bahn-Derby gegen Haching (3:1) verletzt hatte und auch bei der 0:1-Niederlage in Duisburg fehlte, nahm laut 1860-Sprecher Rainer Kmeth nicht am Mannschaftstraining teil. Stattdessen stand ein Aufbautraining an der Grünwalder Straße auf dem Programm.

Wein-Einsatz gegen Halle noch unsicher

Für Halle steht ein Einsatz von Wein also weiterhin auf der Kippe. Sollte es nicht für den 27-Jährigen reichen, könnte wohl wieder Dennis Dressel auf die Sechs rücken. Auf ungewohnter Position hatte er sowohl gegen die SpVgg Unterhaching als auch in Duisburg überzeugt.