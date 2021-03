TSV 1860: Daniel Wein auch am Mittwoch nicht im Mannschaftstraining

Daniel Wein nahm auch am Mittwoch nicht am Mannschaftstraining des TSV 1860 teil. Ein Einsatz des angeschlagenen Mittelfeldspielers gegen Halle am Wochenende wird immer unwahrscheinlicher.

10. März 2021 - 16:59 Uhr | AZ

Daniel Wein verletzte sich beim Aufwärmen vor dem Spiel gegen Unterhaching. © imago/Passion2Press