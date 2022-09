TSV 1860: "Besser geht’s nicht" – Dreierpacker Fynn Lakenmacher schwärmt vom Teamgeist

Fynn Lakenmacher hat gegen Erzgebirge Aue seinen ersten Dreierpack der Karriere erzielt. Nach der Partie bedankt er sich bei seinen Teamkollegen für die Unterstützung.

München - Bei der Wahl zum Spieler des Spiels gab es am Freitagabend keine zwei Meinungen: Fynn Lakenmacher schoss den TSV 1860 mit seinem Dreierpack im Alleingang zum 3:1-Heimsieg und zurück an die Tabellenspitze – zumindest vorübergehend.

"Das war mein erster Dreierpack. Besser geht’s nicht, als am Freitagabend im Grünwalder Stadion drei Tore zu schießen", sagte der 22-Jährige nach der Partie. Den Ball, den Sechzigs Matchwinner mit nach Hause nehmen darf, "bekommt definitiv einen Ehrenplatz".

Sechzigs Fynn Lakenmacher: "Waren einfach brutal effizient"

Lakenmacher stellte gegen Aue durch sein viertes Saisontor in der 10. Minute früh die Weichen auf Sieg. In der Schlussphase legte der in Niedersachsen aufgewachsene Angreifer doppelt nach (77./84.). Marco Schikora verkürzte kurz vor dem Abpfiff für die Gäste (90.+1).

"Wir haben uns heute nicht so leichtgetan und wussten, dass es eine schwierige Aufgabe wird, auch wenn sie als Letzter hier herkommen. Wir waren einfach brutal effizient heute und haben das Spiel verdient gewonnen", fügte Lakenmacher bei Magenta Sport hinzu.

Lakenmacher schwärmt vom Teamgeist des TSV 1860

Dass der Sommerneuzugang vom TSV Havelse mittlerweile bei sechs Saisontoren steht, habe er vor allem auch Sechzigs Teamgeist zu verdanken. "Es ist hauptsächlich die Geschlossenheit innerhalb des Teams, die mich hier trägt. Ich wurde von der Mannschaft unfassbar aufgenommen. Alle Jungs stehen hinter mir und geben mir das Vertrauen. So kann ich dann auch meine Qualitäten auf den Platz bringen."

Für Lakenmacher und seine Löwen geht es nun in die Länderspielpause und auf die Wiesn. "Mit so einem Sieg im Rücken kann man auf eine Maß anstoßen", sagte er. Verdient hat er es sich nach seiner Dreierpack-Premiere auf jeden Fall...