1860-Trainer Köllner: Freie Wiesn-Tage? "Wir haben am Samstag wieder Training!"

Der TSV 1860 hat den Frust nach der ersten Liga-Niederlage der Saison abgeschüttelt und schlägt den FC Erzgebirge Aue souverän mit 3:1. Freie Tage für die Wiesn gibt's vom Chefcoach allerdings nicht, gleich am Samstag bestellt er seine Spieler wieder zum Training ein.

München - Wer befürchtet hatte, dass die erste Niederlage in dieser Drittliga-Saison beim TSV 1860 für einen Knacks sorgen würde, der sieht sich eines besseren belehrt! Zum Auftakt des 9. Spieltags setzten sich die Löwen gegen das tief in der Krise steckende Schlusslicht FC Erzgebirge Aue glanzlos, aber souverän mit 3:1 durch und springt mindestens bis Samstag an die Tabellenspitze.

"Nach einer Niederlage musst du sofort zurückkommen. Wenn du ein Spiel vergeigt hast, musst du im nächsten Spiel wieder aufstehen und da sein. Deswegen freut es mich für die Mannschaft, dass sie heute eine solche Reaktion gezeigt hat", sagte Trainer Michael Köllner nach dem Spiel bei "Magenta Sport".

1860-Trainer Köllner: Mannschaft von Aue "kein Trümmerhaufen"

Ein Selbstläufer gegen den Tabellenletzten, der auch nach neun Spieltagen noch auf seinen ersten Saisonsieg wartet, war die Partie aber nicht. Aue hielt über weite Strecken gut dagegen und warf sich tapfer in die Zweikämpfe, strahlte nach vorne aber überhaupt keine Gefahr aus.

"Wir haben es im Vorfeld schon so eingeschätzt, dass es heute ein schweres Spiel wird. Erzgebirge hat alles gegeben. Das ist kein Trümmerhaufen, wie man es vielleicht erwarten konnte, sondern eine intakte Mannschaft. Am Ende war der Sieg für uns trotzdem verdient", konstatierte Köllner, der insbesondere von der Unterstützung der Fans begeistert war: "Die Fans tragen uns zur Zeit durch die Heimspiele, das muss man wirklich sagen. Was die hier heute wieder geleistet haben! Angefangen von der Wiesn-Choreo zu Beginn bis hin zum Support über das ganze Spiel hinweg."

Die Löwen-Fans haben zum Start des Oktoberfestes am Samstag eine Wiesn-Choreographie vorbereitet. © IMAGO / foto2press

Trotz Sieg und Wiesn-Anstich: Keine freien Tage für die Löwen

Apropos Wiesn: Auf freie Tage dürfen sich die Sechzger trotz des Sieges und der anstehenden Länderspielpause nicht freuen. Gleich am Samstag beordert Köllner seine Löwen wieder auf den Trainingsplatz an der Grünwalder Straße

"Wir haben morgen wieder Training! In der Länderspielpause stehen drei Testspiele an", stellte Köllner klar: "Wir werden sicher auch das eine oder andere Mal auf die Wiesn gehen, aber nicht die ganze Zeit mit Feiern verbringen. Wir spielen am Donnerstag und Freitag ein Testspiel, am Dienstag darauf steht der Pokal an und dann geht es schon weiter nach Dortmund."

Ein bisserl dürfen es die Spieler aber übrigens schon krachen lassen. Am Samstag geht die Mannschaft – ohne Trainer und Verantwortliche – gemeinsam aufs Oktoberfest, bevor am kommenden Dienstag der offizielle Wiesn-Besuch ansteht. Womöglich sogar als Tabellenführer...