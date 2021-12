TSV 1860: Abwehr-Talent Niklas Lang fehlt noch

Seit rund eineinhalb Monaten fällt Niklas Lang mit einer Knieverletzung aus, nun steht er kurz vor seinem Comeback. Beim Jahresabschluss gegen Würzburg wird der Innenverteidiger aber noch fehlen.

München - Sechzigs Abwehr-Talent Niklas Lang steht zwar kurz vor seinem Comeback, wird den Löwen im letzten Drittliga-Spiel des Jahres bei den Würzburger Kickers aber noch fehlen.

"Niklas muss noch seine Muskulatur auftrainieren", sagte Cheftrainer Michael Köllner am Freitag.

Knieverletzung: Wochenlanger Ausfall bei Niklas Lang

Der 19-jährige Lang spielte sich in dieser Saison mit guten Leistungen in der Startelf fest. Am 15. Spieltag, als die Löwen mit 1:3 beim VfL Osnabrück verloren hatten, wurde der Innenverteidiger dann vorzeitig ausgewechselt.

Wenig später folgte dann die Diagnose: Innenbandriss im Knie, mehrere Wochen Pause. Lang war jedoch um eine Operation herumgekommen, nach der Weihnachtspause könnte er Köllner dann wohl wieder zur Verfügung stehen.