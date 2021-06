Trotz Nichtaufstieg: Ein Hauch von Bundesliga für den TSV 1860

Während sich mit den kleinen Bayern eine Reserve-Mannschaft aus der Dritten Liga verabschiedet, stehen zwei weitere vor dem unmittelbaren Aufstieg. Besonders ein mögliches Duell dürfte bei den Löwen-Fans Erinnerungen wecken.

München - So richtig warm sind die Löwen-Fans mit der Allianz Arena ja nie geworden, doch auch auf Giesinger Seite gab es denkwürdige Abende im Fußball-Tempel des Stadtrivalen.

Einer dieser besonderen Abende

Einer dieser Abende ereignete sich am 24.09.2013, als Borussia Dortmund in der zweiten Runde des DFB-Pokals zu Gast war und 71.000 überwiegend blaue Fans den Weg nach Fröttmaning fanden. Den BVB, der nur wenige Wochen zuvor im Champions-League-Finale den Bayern unterlag, drängten die aufopferungsvoll kämpfenden Löwen bis in die Verlängerung.

Zwar unterlagen die Münchner dem hochkarätig besetzten Bundesligisten schließlich mit 0:2 nach 120 Minuten, doch an diesem Abend erstrahlte die Stadt eindeutig in weiß-blau. Nun, knapp acht Jahre später, stehen dem TSV 1860 in der kommenden Drittliga-Saison wahrscheinlich hochkarätige Duelle gegen Dortmund bevor - zumindest gegen die Zweitvertretung.

Reserve-Teams von BVB und Freiburg vor Aufstieg

Die Reserve-Teams der Bundesligisten sind unter den Traditionsvereinen in der dritten Liga weiterhin umstritten. Dennoch müssen sich die Teams aller Voraussicht nach auch in der kommenden Saison mit zwei Ersatzteams der Profiklubs messen. Während der "kleinen" Borussia aus Dortmund in der Regionalliga West ein Punkt am letzten Spieltag zum Aufstieg reicht, kann der SC Freiburg II mit einem Unentschieden den Gang in die dritte Liga klarmachen.

Auch wenn es nur die zweite Mannschaft ist, dürfte der klangvolle Name des Duells zwischen dem TSV 1860 und Borussia Dortmund wieder haufenweise Fans ins Grünwalder Stadion locken - sofern es die Pandemie-Lage zulässt. Für einen Hauch von Bundesliga in Giesing dürften aber auch die Akteure sorgen: Sowohl beim BVB als auch in Freiburg kicken Spieler mit, die schon Bundesliga- und sogar internationale Erfahrung haben.

Mögliche Gegner des TSV 1860 haben sogar internationale Erfahrung

Beim BVB sind da beispielsweise Steffen Tigges und Ansgar Knauff. Beide Offensiv-Akteure kamen in der vergangenen Saison zu mehreren Einsätzen in der Bundesliga und in der Champions League. Gegen den VfB Stuttgart gelang Knauff sogar sein erstes Tor in der Bundesliga.

Dortmunds Talent Ansgar Knauff. © imago images / Thomas Bielefeld

Kapitän des SC Freiburg II: Johannes Flum. © imago images / Eibner

Beim SC Freiburg II hat Johannes Flum schon viel erlebt. Der 33-Jährige war jahrelang für Freiburg und Frankfurt in der Bundesliga unterwegs und kommt dort auf über 100 Einsätze. Auch er bringt europäische Erfahrung mit und hat schon zehn Europa-League-Spiele auf dem Buckel.

Die Löwen-Fans können also trotz des Abstiegs der kleinen Bayern darauf hinfiebern, großen Klubs die Suppe zu versalzen.