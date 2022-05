Transfer-Offensive des TSV 1860 geht weiter: Auch Christopher Lannert wird ein Löwe

Der nächste Neuzugang! Der TSV 1860 hat Rechtsverteidiger Christopher Lannert vom SC Verl verpflichtet.

München - Der TSV 1860 rüstet weiter den Kader für die kommende Saison auf: Rechtsverteidiger Christopher Lannert wechselt vom SC Verl nach Giesing. Dies gaben die Löwen am Donnerstag bekannt.

"Christopher zählte in der vergangenen Spielzeit in der 3. Liga zu den verlässlichsten Spielern mit Top-Statistikwerten auf seiner Position. Aufgrund seiner individuell starken Leistungen war er auch bei höherklassigen Vereinen auf dem Zettel", wird Günther Gorenzel in einer Pressemitteilung zitiert. "Umso mehr freuen wir uns gemeinsam mit unserem Trainer Michael Köllner Christopher überzeugt zu haben, sich unserem Team anzuschließen, um gemeinsam an unseren Zielen zu arbeiten."

Christopher Lannert spielte bereits in der Jugend für den TSV 1860

Der gebürtige Münchner spielte bereits in der Jugend unter anderem für den TSV 1860, ehe er im Nachwuchsleistungszeit des FC Augsburg zum Profi heranwuchs. Im Oktober 2020 schloss sich der 23-jährige Rechtsverteidiger dem SC Verl an und stand in der abgelaufenen Saison mit 3.330 Einsatzminuten am längsten aller Drittliga-Spieler auf dem Platz.

"Zurück in meine Heimatstadt zu kommen und dann noch für meinen Jugendverein spielen zu können, ist etwas ganz Besonderes“ sagt Lannert über seinen Wechsel. "Jetzt schließt sich ein Kreis für mich und ich bin unfassbar stolz, wieder das Trikot der Löwen zu tragen und total motiviert, für den TSV 1860 Vollgas zu geben."