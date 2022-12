Trainingslager des TSV 1860 in der Türkei: Vier Baustellen in Belek

Am 3. Januar 2023 startet für die Löwen das Trainingslager im türkischen Belek. Trainer Michael Köllner hat erklärt, was die Baustellen sind.

München - Was ist im türkischen Trainingslager in Belek (3. bis 10. Januar) zu tun, Herr Köllner? "Zwei Punkte, oder drei sind das schon", meinte der 1860-Coach und zählte letzten Endes sogar vier auf: "Das Eine ist: Wir müssen schon schauen, dass jeder 90 Minuten gegen einen super Gegner Matchpraxis bekommt", so der 53-Jährige.

TSV-1860-Coach Michael Köllner: "Wir müssen bei Standards besser werden"

1860 testet am 8. Januar nacheinander gegen Zweitligist 1. FC Kaiserslautern und den rumänischen Erstligisten UTA Arad. "Das Zweite ist", so Köllner: "Wir müssen bei Standards besser werden, eine Waffe entwickeln." Und drittens? "Grundsätzlich gilt es, an unserem Spiel zu feilen." Die Voraussetzungen dafür haben Köllner und Fitnesscoach Jörg Mikoleit schon durch knackige Läufe im Urlaub gelegt.

Fehlt nur noch ein letzter, übergeordneter Punkt, der schon so manches Aufstiegsrennen entschieden hat: "Du bist im Trainingslager eine ganze Woche zusammen. Wenn du am Ende vorne sein willst, brauchst du einen super Teamspirit." Na dann, gutes Gelingen!