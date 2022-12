Kein Glücksbringer: 1860-Coach Michael Köllner schaut beim EHC vorbei

Einen Tag vor seinem 53. Geburtstag war Michael Köllner beim EHC zu Gast. Viel Glück brachte er den Münchner Eishacklern aber nicht.

München - Unter die 5.728 Zuschauern im ausverkauften Olympia-Eisstadion mischten sich am Mittwochabend auch Michael Köllner und seine Lebensgefährtin Petra Freitag.

Doch ein Glücksbringer ist der Löwen-Coach für den EHC München nicht: Der souveräne Tabellenführer der DEL verlor überraschend gegen die Düsseldorfer EG vor heimischen Publikum mit 2:5.

EHC weiter souveräner Tabellenführer der DEL

Doch die Münchner Eishackler befinden sich weiter in einer komfortablen Lage: Trotz der Niederlage am Vorabend von Köllners 53. Geburtstag, grüßen die Münchner weiterhin von der Tabellenspitze. Insgesamt 14 Punkte hat der EHC auf den Tabellenzweiten Ingolstadt Vorsprung.

Eine entspannte Situation, mit der die Löwen auch gerne in die Winterpause gegangen wären. Denn in der 3. Liga kommt der souveräne Spitzenreiter nicht aus München, sondern aus dem Saarland: Elversberg hat acht Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Saarbrücken. 1860 liegt in Lauerstellung auf Platz sechs, drei Punkte fehlen auf Rang zwei.