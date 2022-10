Trainingslager 2023 - die Löwen fliegen ins Skandal-Hotel

Die Löwen fliegen für ihr Trainingslager 2023 nach Belek. Dort gibt es die Vorbereitung auf die Rückrunde. Ein ehemaliger Fußballprofi verlor dort schon mal seinen Job.

Ein Rückblick auf das letzte Trainingslager in Belek – auch diesmal können Löwen-Fans dabei sein.

München – Anfang Januar heißt es wieder ab in den Süden. 1860 München macht sich auf den Weg in die Türkei zum Wintertrainingslager. Die Vorbereitung auf die Rückrunde findet im Regnum Carya Hotel in Belek statt. Das Hotel hat nicht nur den G-20-Gipfel beherbergt, sondern schon für einen handfesten Skandal einer Fußballmannschaft gesorgt.

Der Winter-Fahrplan steht fest für 1860

Für die Löwen beginnt das Jahr 2023 am 2. Januar. Dann bittet Michael Köllner zum Trainingsauftakt an der Grünwalder Straße. Zudem gibt es dann die ersten Leistungstests. Ein Hinweis, wie die lange WM-Pause bei den Spielern verbracht wurde.

Am 3. Januar geht der Flieger von München nach Antalya. Von dort geht es mit dem Bus weiter nach Belek ins Trainingslager. Die Rückkehr ist für den 10. Januar geplant. Das Regnum Carya hat eigenen Fußballtrainingsplätze und ist bei den verschiedensten Mannschaften seit Jahren beliebt.

Trainingskiebitze sind beim Löwen Trainingslager 2023 erlaubt

Löwen-Fans, die auf eigene Faust mit in die Türkei reisen, bekommen Zugang zum Trainingsplatz, zu den Trainingseinheiten und den dort stattfindenden Testspielen. Auch wenn sie sich nicht direkt im Teamhotel einbuchen.

Ein Stürmer vom SC Paderborn verlor im Löwen-Hotel seinen Job

Im Hotel verlor vor ein paar Jahren ein Kicker vom SC Paderborn mal seinen Job. Nick Proschwitz zog in der Hotel-Bar vor einer Mitarbeiterin blank und durfte seine Sachen packen und nie wieder für die Ostwestfalen antreten. Ein Schicksal, das hoffentlich keinem Löwen im Januar droht. Denn für die Giesinger Jungs steht am 14. Januar direkt der erste Härtetest bei Waldhof Mannheim an.