Einzelkritik zu SpVgg Bayreuth gegen TSV 1860: Haufenweise Vierer für schwache Löwen

Der TSV 1860 muss gegen Bayreuth die dritte Saisonniederlage hinnehmen. Im Derby bei den Franken verliert der Tabellenzweite mit 0:1. Die Noten für die Löwen.

München - Gegen kämpferische Franken kann der TSV 1860 im Kampf um die Tabellenspitze nicht nachlegen. Die Münchner verlieren wegen der mangelnden Chancenverwertung mit 0:1 in Bayreuth. So hat der AZ-Reporter die Leistung der Sechzger gesehen.

Die Löwen in der Einzelkritik

MARCO HILLER - NOTE 3: Hatte viel Arbeit als hinterster Ballverteiler. Machtlos bei Bayreuths Führung. Starke Paraden gegen Nollenberger und Ex-Löwe Andermatt.

CHRISTOPHER LANNERT - NOTE 4: Aktivlöwe der Anfangsphase. Machte Betrieb, aber kaum Durchkommen. Wurde schwächer und musste weichen.

LEANDRO MORGALLA - NOTE 4: In der Viererkette aufmerksam, aber mit einigen Wacklern. Kurios: Gegenpressing nach einem Ausflug in die Offensive fast bis an die Strafraumgrenze. Diesmal aber auch nicht so bissig wie gewohnt.

JESPER VERLAAT - NOTE 4: Sechzigs Turm in der Schlacht hatte diesmal nicht alles im Griff. Bei Bayreuths erster Chance und dem 0:1 nicht auf der Höhe.

Steinhart fehlt die Präzision, Lakenmacher unglücklich

PHILLIPP STEINHART - NOTE 5: Bei Bayreuths dicker Chance zum 1:0 lief er nur noch hinterher. Diesmal schwach: seine oft zu unplatzierten Hereingaben.

TIM RIEDER - NOTE 3: Schob das stockende Spiel der Blauen immer wieder an. Nicht fehlerfrei, aber engagiert. Fast Traumtorschütze kurz nach dem Seitenwechsel.

MARIUS WÖRL - NOTE 4: Der Youngster war einmal mehr fleißig, diesmal aber etwas unauffälliger. Mal die starke Grätsche, aber danach der zu lange Pass. Starker Pass auf Skenderovic.

YANNICK DEICHMANN - NOTE 4: Zweiter Aktivlöwe der Anfangsphase. Wuchtiger Warnschuss von Kolbe entschärft. Aber insgesamt kam er zu selten durch.

MERIS SKENDEROVIC - NOTE 4: Zuletzt bester Löwe, diesmal erstmal abgemeldet und insgesamt nicht zwingend genug. Bereitete nach 24 Minuten die erste gute 1860-Chance vor. Die beste vergab er, kurz vor dem 0:1. Scheiterte nach der Pause nochmal per Heber und per Kopf.

ALBION VRENEZI - NOTE 4: Recht blass, mit Ausnahme einiger Impülschen. Traumpass auf Lakenmacher, aber insgesamt zu wenig.

FYNN LAKENMACHER - NOTE 5: Kam anfangs kaum zur Geltung – und wenn, dann stand er im Abseits. Ließ sein Können nur manchmal aufblitzen, etwa bei seinem Steilpass auf Vrenezi.

MARIUS WILLSCH - NOTE 4: Ersetzte Lannert positionsgetreu und brachte Schwung, aber keine entscheidenden Szenen.

Boyamba als Hoffnungsträger - Torjäger Bär gibt Comeback

ERIK TALLIG - NOTE 4: Warf sich rein und kurbelte das Spiel an, doch es fehlte die Präzision. Kopfball vom Elfmeterpunkt vergeben.

MARTIN KOBYLANSKI - NOTE 4: Der Teilzeit-Spielmacher fügte sich brauchbar ein bei Sechzigs Schlussoffensive. Aber auch mal mit dem Ball ins Nichts.

JOSEPH BOYAMBA - NOTE 3: Ankurbler. Ihm gehörte Sekunden nach seiner Einwechslung gleich ein Volleyschuss – geblockt. Starke Flanke auf Skenderovic.

MARCEL BÄR kam zu spät für eine Bewertung.