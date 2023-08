Trainer Maurizio Jacobacci lobt Transfer-Taskforce beim TSV 1860

Königsneuzugang Joel Zwarts und insgesamt13 Neulöwen machen den Trainer des TSV 1860, Maurizio Jacobacci, "glücklich".

13 Neulöwen für den Trainer: TSV-1860-Coach Maurizio Jacobacci (li.) und Sechzigs Vielzahl an Neuverpflichtungen.

München - Leandro Morgalla. Marius Wörl. Yannick Deichmann. Marcel Bär. Joseph Boyamba. Stefan Lex. Insgesamt 17 Abgänge. Manchem Löwen-Fan war schon Angst und Bange geworden, der Abstiegskampf schien Gewissheit.

Doch Sechzigs Transfer-Kompetenzteam hat es geschafft, insgesamt 13 Neuzugänge an die Grünwalder Straße zu losten. Ganz ohne Sportchef.

"Eine gute Truppe": TSV-1860-Trainer Maurizio Jacobacci zufrieden mit den Löwen-Transfers

Deshalb zeigte sich Trainer Maurizio Jacobacci nach dem Wechsel des niederländischen Torjägers Joel Zwarts (24) vom SSV Jahn Regensburg, der so etwas wie ein weiß-blauer Königstransfer sein soll, mehr als zufrieden. "Ich bin glücklich, dass ich den Kader jetzt zusammen habe und wir die Meisterschaft bestreiten können", so der 60-Jährige, "ich hoffe natürlich, dass wir eine gute Truppe zusammengestellt haben."

In allen Mannschaftsteilen hat sich 1860 verstärkt, auch etwa Rechtsaußen Morris Schröter von Zweitligist Hansa Rostock gilt als Hoffnungsträger. Von daher war es Jacobacci ein Anliegen, allen Beteiligten für ihr Engagement zu danken.

"Allein nicht möglich gewesen": Jacobaccis Dank an Marc-Nicolai Pfeifer und Jürgen Jung

"Es brauchte alle. Alle, die mit involviert waren. Das wissen sie auch", meinte der Berner, "denn allein wäre so etwas gar nicht möglich gewesen."

In erster Linie richtet sich sein Dank an Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer, der nach dem Abgang von Sport-Boss Günther Gorenzel dessen Aufgaben mit Jacobacci und Chefscout Jürgen Jung übernommen hat: "Was Marc geleistet hat, war enorm wichtig. Sprich mit Jahn Regensburg eine Lösung zu finden." Die Ablösesumme auszuhandeln sei "nicht einfach" gewesen.