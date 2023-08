Lakenmacher gegen Zwarts: Der neue Konkurrenzkampf im Sturm des TSV 1860

Der TSV 1860 hat mit Joël Zwarts einen neuen Stürmer. Dieser schwärmte bei seiner Vorstellung von Maurizio Jacobacci, muss sich allerdings zuerst gegen Fynn Lakenmacher durchsetzen.

München – Der Sturm ist im Moment das heißeste Thema Münchens. Zwar sind die Orkanböen der letzten Tage, von über 70 km/h, wieder dem Sommer gewichen. Fußballerisch bleibt es allerdings stürmisch.

Ex-Trainer Enochs bedauert Zwarts' Abgang zum TSV 1860

Während ein Hurri-Kane durch den roten Teil der Stadt zieht, sind es es im hellblauen gleich zwei Stürme, oder vielmehr Stürmer, die den Verein beschäftigen. Vergangenen Dienstag verpflichtete der TSV 1860 Joël Zwarts von Jahn Regensburg.

Wie er in der offiziellen Pressemitteilung bestätigte, seien es "die intensiven Bemühungen des TSV 1860 München" sowie Gespräche mit Maurizio Jacobacci gewesen, die Zwarts zu einem Wechsel bewegten. Vergangene Saison lieh ihn Jahn Regensburg in die niederländische "Eerste Divisie", die zweite Liga, aus. Für ADO Den Haag wurde Zwarts mit sechs Toren zweitbester Torschütze. Auch SSV-Trainer Joe Enochs tat es "wirklich leid, so einen guten Spieler gehen zu lassen". 301 Minuten pro Tor, laut "Transfermarkt", unterstreichen diese Aussage weitestgehend.

Ordentliche Statistiken für Zwarts – aber auch genug, um Lakenmacher zu verdrängen?

Spitzenreiter wäre er damit beim TSV 1860 allerdings nicht. Dazu müsste Zwarts zuerst Fynn Lakenmacher verdrängen. Acht Tore erzielte der 23-Jährige in der vergangenen Löwen-Saison und wurde Toptorschütze der Sechzger, mit 234 Minuten pro Treffer.

Deckel drauf: Fynn Lakenmacher erzielt gegen Waldhof Mannheim nach Einwechslung den 2:0-Endstand. © IMAGO / Jan Huebner

Beim 2:0-Auftaktsieg über Waldhof Mannheim brachte Jacobacci seine Nummer 19 von der Bank und sah, wie Lakenmacher den Endstand erzielte. Diesen Sommer war von einem Abgang die Rede, da Lakenmacher seinen, kommendes Jahr auslaufenden, Vertrag bisher nicht verlängert hat. Jacobacci will jedoch "trotz allem, eine Lösung finden mit ihm", erklärte er nach der Partie bei "Magenta Sport". Lakenmacher habe "gute Voraussetzungen, ein wirklich sehr guter Stürmer zu werden und ich bin mir schon bewusst, was für Qualitäten er hat". Es liege an ihm, "diese in den Trainings und in den Spielen, wie heute, unter Beweis zu stellen".

Mit dem Erfolg über Mannheim gelang den Löwen der perfekte Start in die neue Drittligasaison. Ein gesunder Konkurrenzkampf, der nach dem personellen Aderlass in der Offensive nach der vergangenen Saison, dringend gebraucht wird, könnte diesen weiter ausbauen.