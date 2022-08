Toto-Pokal: TSV 1860 feiert Schützenfest bei der TuS Feuchtwangen

Der TSV 1860 hat seine Pflichtaufgabe im Toto-Pokal bei der TuS Feuchtwangen erwartungsgemäß souverän gelöst und den Bezirksligist mit 8:0 abgefertigt. Wörl, Skenderovic und Cocic treffen jeweils doppelt.

Feuchtwangen - Der TSV 1860 feiert das nächste Schützenfest im Toto-Pokal: Nach dem souveränen 7:0-Erfolg beim SV Rödelmaier haben die Münchner auch in der zweiten Runde keinerlei Probleme und schlagen Bezirksligist TuS Feuchtwangen vor rund 2.400 Zuschauern im Heinz-Seidel-Stadion mit 8:0.

Toto-Pokal: TSV 1860 wechselt in Feuchtwangen komplett durch

Wie erwartet nutzte Trainer Michael Köllner die Möglichkeit, um seinen Reservisten Spielpraxis zu geben. Aus der Startelf vom 1:0-Sieg beim SC Verl stand lediglich Fynn Lakenmacher im Kader, er nahm zunächst auf der Bank Platz. Stattdessen durften zahlreiche Junglöwen sowie die Rekonvaleszenten Marius Willsch, Daniel Wein und Fabian Greilinger Minuten sammeln.

Die Löwen ließen von Anpfiff weg keinerlei Zweifel an ihrer Favoritenrolle aufkommen und gingen bereits in der 2. Spielminute durch einen Treffer von Marius Wörl in Führung. Milos Cocic (19. Minute), Eigentorschütze Christian Beck (24.), Niklas Lang (29.) und Meris Skenderovic besorgten noch vor der Halbzeit einen souveränen 5:0-Pausenstand.

Toto-Pokal: Löwen-Gegner wird am kommenden Montag ermittelt

Trotz der hohen Führung kamen die Münchner auch im zweiten Durchgang mit viel Tempo aus der Kabine und erhöhte bereits nach 20 Sekunden durch Wörl auf 6:0. Auch im Anschluss hatte Sechzig die Partie voll unter Kontrolle und besorgte durch die Doppelpacker Skenderovic (56.) und Cocic (74.) den 8:0-Endstand.

Auf wen die Löwen in der nächsten Runde treffen, wird bei der Auslosung am kommenden Montag ermittelt. Ausgetragen wird die Runde der letzten 16 am 6. und 7. September. Weiter geht es für 1860 bereits am kommenden Freitag mit einem Heimspiel gegen den Halleschen FC (19 Uhr/Magenta Sport und im AZ-Liveticker).