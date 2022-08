Schmierereien durch 1860-Fans? FC Memmingen erstattet Anzeige

Im Rahmen des Auswärtsspiels der U21 des TSV 1860 beim FC Memmingen vergangene Woche ist die Herrentoilette großflächig beschmiert worden. Bei den Übeltätern handelt es sich vermutlich um Löwen-Fans. Die Allgäuer werden Anzeige erstatten.

Beim FC Memmingen ist am vergangenen Mittwoch die Herrentoilette beschmiert worden - vermutlich von 1860-Fans. (Symbolbild)

Memmingen/München - Nach der 0:1-Niederlage gegen die U21 des TSV 1860 am vergangenen Mittwoch war der Ärger beim FC Memmingen groß. Grund war nicht nur das Ergebnis, sondern auch Schmierereien auf der Herrentoilette. In einem Facebook-Post machen die Allgäuer mit Bildern auf den Vorfall aufmerksam und kündigen rechtliche Konsequenzen an.

"Nicht originell, sondern reiner Vandalismus. Beim Bayernliga-Spiel des FC Memmingen gegen den TSV 1860 München II am vergangenen Mittwoch sind Wände, Türen und Spiegel in der Herrentoilette im 'weißen Gerätehaus' beschmiert worden", schreibt der Klub. "Die Sachbeschädigung mit erheblichem Sachschaden wird angezeigt. Stadionverwaltung und der FCM sind für Hinweise auf den oder die Täter, mutmaßlich aus dem Kreis der 'Sechzig-Fans', dankbar."

FC Memmingen legt auch Protest gegen Spielwertung ein

Ob das Spiel der U21 bei Memmingen überhaupt gewertet wird, ist derweil noch unklar, da die Löwen vermutlich gegen die Spielordnung verstoßen haben. Für die Sechzger stand nämlich Alexander Freitag auf dem Platz, der Tags zuvor noch für die erste Mannschaft gegen den SV Meppen gespielt hatte.

Laut Spielordnung müssen bei Spielern über 23 Jahren mindestens 48 Stunden zwischen Einsätzen für zwei unterschiedliche Mannschaften eines Vereins liegen. Der FC Memmingen hat daher Protest gegen die Wertung des Spiels eingelegt.