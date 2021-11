Stadt bietet an: Sechzig kann das Grünwalder übernehmen

In der AZ erklärt Sport-Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) das Angebot.

München - 1937 hat die Stadt das Grünwalder Stadion vom TSV 1860 gekauft. Geht das städtische Stadion nun bald zurück an die Löwen? Diese Option bringt Sport-Bürgermeisterin Verena Dietl im großen AZ-Interview konkret ins Spiel.

Eigentlich hat der Stadtrat bereits grundsätzlich beschlossen, das Stadion umfangreich zu sanieren und die Kapazität zu erweitern, doch der endgültige konkrete Beschluss für den Bau wird seit Monaten immer weiter verschoben.

Schuld daran sind, so sieht es die Bürgermeisterin: die Löwen. Die hätten sich noch nicht endgültig zum Stadion bekannt, moniert Dietl. "Ich bin immer davon ausgegangen, dass bei Sechzig ein hohes Interesse besteht an diesem Ausbau", sagt Dietl in dem Interview, "aber natürlich brauchen wir eine längerfristige Zusage".

Verena Dietl kritisiert den TSV 1860

Sechzig habe Daten nicht herausgerückt, die die Stadt brauche, um "seriös eine Miete nennen zu können", sagt Dietl.

Die Sechzger hatten der Stadt vorgeworfen, nicht einmal eine Miete zu nennen, ohne die man nicht seriös kalkulieren könne, was der Umbau für die Löwen bedeutet. Dietl kritisiert wiederum 1860: "Es gibt immer zwei Möglichkeiten: einfach nur zu fordern - oder auch mitzuhelfen".

Wenn Sechzig "der Meinung ist, alles besser zu können als die Stadt", dann könne der Verein auch überlegen, ob er die Sanierung "selbst macht". Sie habe den Löwen bereits angeboten, das Projekt Um- und Ausbau selbst in die Hand zu nehmen. Dietl schlägt einen Erbpachtvertrag vor. "Das könnte ich mir vorstellen." Andererseits betont Dietl auch, dass die Stadt, wenn die Löwen denn wollen, zu ihrer Zusage für einen Ausbau stehe. Sie hoffe, dass das Thema "bald" wieder in den Stadtrat komme.

