Soll Michael Köllner Trainer des TSV 1860 bleiben? Eindeutiges Ergebnis in der AZ-Umfrage

Michael Köllner vermeidet nach dem verpassten Aufstieg ein klares Bekenntnis zum TSV 1860. Ist der Löwen-Coach noch der Richtige? Das Ergebnis der AZ-Umfrage ist eindeutig.

München – Der TSV 1860 spielte auch das dritte Jahr in Folge um den Aufstieg in die 2. Bundesliga mit, wird aber aller Voraussicht nach in der kommenden Spielzeit erneut in der 3. Liga antreten müssen. Die Rückkehr in das Fußballunterhaus ist vier Spieltage vor Saisonende nur noch rechnerisch möglich.

Wagt der TSV 1860 mit Michael Köllner nun den vierten Anlauf zum Aufstieg? "Ich kann auch aufhören und mich zuhause hinsetzen. Es ist alles offen", sagte der Löwen-Coach in einer Presserunde am Dienstag und ließ damit ein klares Bekenntnis vermissen. "Ich bin mit Leib und Seele Fußballtrainer und mache das, was mir Spaß macht – was auch immer das dann ist."

Klares Ergebnis der AZ-Umfrage: Michael Köllner soll 1860-Trainer bleiben

Die AZ wollte deshalb von ihren Lesern wissen: "Soll Michael Köllner Löwen-Trainer bleiben?" Insgesamt 1.373 User haben abgestimmt und das Ergebnis ist eindeutig. 79,53 Prozent, also fast vier Fünftel aller Umfrage-Teilnehmer, sehen in Köllner noch den richtigen Trainer für den TSV 1860 und hoffen auf ein weiteres Jahr mit dem Oberpfälzer an der Seitenlinie.

Für einen Wechsel auf Sechzigs Trainerbank zur kommenden Saison sind hingegen 20,47 Prozent.