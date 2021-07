So sieht das neue Heimtrikot des TSV 1860 für die Saison 2021/22 aus

Endlich ist es soweit: Der TSV 1860 hat sein neues Heimtrikot für die kommende Saison präsentiert. Die weiß-blauen Shirts sind an die Trikots der Saison 1996/97 angelehnt und ab Mittwoch im Onlineshop erhältlich.

München - Das Warten hat ein Ende! Am Mittwoch hat der TSV 1860 endlich das Design seines neuen Heimtrikots für die Saison 2021/22 präsentiert.

"Es ist eine zeitgemäße Neuinterpretation des 1860-Dress aus der Bundesliga-Saison 1996/1997", teilen die Löwen mit. Das Heimtrikot ist klassisch weiß-blau gestreift, Ärmel und der elegante V-Kragen sind schwarz abgesetzt. Ebenso sind die Rückennummer sowie der Spielername und der Schriftzug von Hauptsponsor "die Bayerische" und Rückensponsor "Pangaea Life" in Schwarz gehalten. Ergänzt wird das Outfit durch eine schwarze Hose sowie weiße Stutzen. Im Nackenbereich ist außerdem der Spruch "Einmal Löwe, immer Löwe" gestickt.

Löwen-Kapitän Sascha Mölders im neuen Heimtrikot des TSV 1860. © TSV 1860

TSV 1860: Neue Heimtrikots ab Mittwoch im Verkauf

Ein besonderes Highlight: Die neuen Shirts wird es auch in der sogenannten "Authentic Line"-Ausführung geben. Diese entspricht dem körperbetonten Schnitt, den auch die Spieler tragen. Im Herbst soll es dann auch eine "Regular Fit"-Version geben, die etwas großzügiger geschnitten ist.

Die Helden von einst: Daniel Borimirov, Manfred Schwabl und Harald Cerny (v.l.) in der Saison 1996/97. © IMAGO / Bernd Müller

Ab Mittwoch sind die Heimtrikots im Onlineshop der Sechzger erhältlich, am Donnerstag gehen sie in den beiden Fanshops am Trainingsgelände sowie in der Orlandostraße 8 in den Verkauf.

1860-Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer bedankt sich noch einmal bei allen Beteiligten, dass nun auch das Trikot rechtzeitig ausgeliefert werden konnte. "So können wir unser Heimspiel gegen die Würzburger Kickers gleich in unserem neuen Trikot in einem würdigen Rahmen bestreiten, hoffentlich nicht nur vor einer großen Kulisse bei der Live-Übertragung im 'BR Fernsehen' und bei 'MagentaSport', sondern auch im Grünwalder Stadion mit unseren Fans. Darauf haben wir uns solange gefreut."