So sieht das neue Auswärtstrikot des TSV 1860 für die Saison 2021/22 aus

Lange mussten die Fans warten, nun hat der TSV 1860 die ersten Bilder vom neuen Auswärtstrikot veröffentlicht. Die Shirts kommen beim Testkick gegen den SV Ried erstmals zum Einsatz.

In der abgelaufenen Saison waren die Auswärtstrikots noch grün - in dieser Spielzeit werden sie dunkelblau sein.

München/Windischgarsten - Endlich ist es soweit: Am Freitag hat der TSV 1860 die ersten offiziellen Bilder vom Auswärtstrikot für die Saison 2021/22 veröffentlicht!

Die neuen Shirts sind überwiegend in dunkelblau gehalten. An den Seiten gibt es zudem vertikale, goldene Streifen. Name, Rückennummer und der Spruch "Einmal Löwe, immer Löwe" im Nackenbereich haben dieselbe Farbe. Unterhalb der Nummer sind in der 3. Liga in der kommenden Saison erstmals Sponsorenwerbungen erlaubt.

Neuer 1860-Rückensponsor: "Die Bayerische" erhöht erneut ihr Engagement

Der TSV 1860 hat sich hierfür einmal mehr Hauptsponsor "die Bayerische" ins Boot geholt, die mit ihrer Tochterfirma "Pangaea Life" wirbt. Damit erhöht der treue Hauptsponsor, der dem Klub unter anderem im schwierigen Transfer-Sommer vergangenen Jahres unter die Arme griff, einmal mehr sein Engagement bei den Löwen. Für den Aufdruck "TSV 1860 München" hat man aber offenbar keinen Platz mehr gefunden.

Von der Vorderseite der neuen Auswärtstrikots gibt es noch keine offiziellen Bilder von Vereinsseite. Der Fanclub "Bluetsbrüder" hat aber offenbar schon ein erstes Foto mit Richard Neudecker im neuen Leibchen in die Finger bekommen und dieses auf Facebook gepostet.

Auch auf der Vorderseite sind dunkelblau und gold die bestimmenden Farben. So sind etwa das Logo von Brustsponsor "die Bayerische" sowie das Löwen-Wappen gold gehalten, einzig das Logo von Ausrüster Nike ist weiß. Im Gegensatz zur Rückseite der Shirts findet sich vorne ein recht dezentes Dreiecks-Muster. Erstmals zum Einsatz kommen die neuen Leiberl beim Testspiel gegen den SV Ried am Freitagnachmittag (17 Uhr im AZ-Liveticker).

TSV 1860: Heimtrikots auf Dauerkarten abgebildet!

Wie die neuen Heimtrikots aussehen, ist derweil noch unklar. Wer sich eine Dauerkarte für die kommende Saison gesichert hat, der kann sich aber schon mal einen ersten Eindruck davon machen. Wie einem Twitter-User aufgefallen ist, ist das neue Shirt dort schon abgebildet. Dieses wird wohl überwiegend weiß sein und auf der Vorderseite zumindest im Bauchbereich blaue Längsstreifen haben.

Insgesamt werden die Löwen auch in der neuen Spielzeit drei unterschiedliche Leibchen haben. Neben den Heim- und Auswärtstrikots wird es auch noch ein Ausweichtrikot geben. Preislich sollen die neuen Shirts auf einem ähnlichen Niveau wie in der vergangenen Saison bleiben.