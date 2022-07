Sercan Sararer bietet sich beim TSV 1860 an: Michael Köllner reagiert

Zuletzt hatte sich Sercan Sararer in der AZ beim TSV 1860 angeboten. Laut Trainer Michael Köllner habe man sich mit dem Ex-Spielmacher von Türkgücü beschäftigt, eine Verpflichtung sei derzeit aber kein Thema. Ein Neuzugang soll trotzdem noch kommen.

München - "Sechzig wäre eine geile Sache", meinte Türkgücüs Ex-Spielmacher Sercan Sararer kürzlich in der AZ und schickte damit indirekt ein Bewerbungsschreiben an die Löwen.

Für den 32-Jährigen, der nach Rückkehrer Tim Rieder und Flügelflitzer Albion Vrenezi schon der dritte Türkgücü-Transfer der Giesinger nach der Insolvenz des Konkurrenten wäre, ginge sogar ein deutlicher Gehaltsverzicht in Ordnung.

AZ-Info: TSV 1860 will noch jungen offensiven Mittelspieler holen

Klar ist aber: Die Sechzger werden kein Sararer-Schnäppchen tätigen. Nach AZ-Informationen planen Trainer Michael Köllner und Sport-Boss Günther Gorenzel nach bereits neun Transfers zwar noch mit einem offensiven Mittelfeldspieler als Neulöwe Nummer zehn, es soll sich jedoch um ein junges Talent handeln. Der neue Mann soll in ein, zwei Wochen in Giesing aufschlagen.

Auf AZ-Anfrage sagte Köllner zu Sararer: "Er ist ein Ausnahmespieler, aber auf der Position haben wir ja Martin Kobylanski und Joseph Boyamba verpflichtet."

Köllner: TSV 1860 hat sich "vor einiger Zeit" mit Sararer beschäftigt

Zwischenzeitlich war der technisch hochveranlagte Offensivspieler aber tatsächlich Thema an der Grünwalder Straße, gibt Köllner zu. "Wir haben vor einiger Zeit schon über Sercan nachgedacht, denn wenn ein solcher Spieler am Markt ist, muss man sich mit ihm beschäftigen. Er ist ein super Spieler, der am Ball alles kann und Spiele entscheiden kann", sagt der Löwen-Coach: "Wir wollen aber nicht nur einzelne Spiele gewinnen und die Meisterschaft gewinnst du nur als Mannschaft."