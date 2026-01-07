"Sehr gute Ansätze": Sohn von Weltmeister Klose zeigt sich im Trainingslager des TSV 1860

Noah Klose, Sohn von Miroslav, und U17-Vizeweltmeister Loris Husic werden im Trainingslager des TSV 1860 an die Profis herangeführt.

07. Januar 2026 - 13:32 Uhr

Noah Klose absolviert sein erstes Trainingslager bei den Profis des TSV 1860. © sampics