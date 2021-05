Schnappt sich der TSV 1860 Felix Göttlicher von der SpVgg Unterhaching

Der TSV 1860 bastelt weiter am Kader der Zukunft und hat dabei offenbar ein Talent von der SpVgg Unterhaching ins Visier genommen. Einem Medienbericht zufolge hat Innenverteidiger Felix Göttlicher dem FC Saarbrücken abgesagt, weil er einen Wechsel zu den Löwen bevorzugt.

Werden Felix Göttlicher und Stefan Lex in der kommenden Saison Teamkollegen beim TSV 1860?

München/Unterhaching - Wildern die Löwen in der Vorstadt? Laut einem Bericht der " " soll Felix Göttlicher von Absteiger SpVgg Unterhaching an die Grünwalder Straße wechseln.

Der 19-Jährige stand demnach bereits unmittelbar vor einer Unterschrift beim FC Saarbrücken, soll dem Aufsteiger aber abgesagt haben, weil er lieber zu den Löwen wechseln wolle. Der Vertrag des Innenverteidigers läuft noch bis 2022. Ob er mit Haching den Gang in die Regionalliga antritt, erscheint allerdings fraglich.

Schnappt sich Göttlicher den Platz von Erdmann?

Ein Wechsel von Göttlich zu 1860 würde durchaus Sinn ergeben - für Klub und Spieler. Der 19-Jährige hat sich seit Anfang des Jahres im Abwehrzentrum der Spielvereinigung festgespielt, konnte den Abstieg allerdings nicht verhindern. Bei den Löwen könnte er den Kaderplatz von Dennis Erdmann einnehmen, dessen Vertrag Ende Juni ausläuft und aller Voraussicht nach nicht verlängert wird.

Göttlicher wurde unter anderem in der Jugend des FC Ingolstadt und des FC Bayern ausgebildet. 2018 folgte der Wechsel nach Unterhaching, bei der er nach halbjähriger Leihe im vergangenen Sommer den Sprung in die erste Mannschaft schaffte. Für diese lief er in dieser Saison insgesamt 21 Mal auf.