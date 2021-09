Ronny König: "Ich trink wie die Wampe von Giesing auch mal ein Bier"

Zwickaus Sturm-Oldie Ronny König spricht im AZ-Interview über das Duell mit Sascha Mölders.

Ronny König traf in der vergangenen Saison gegen den TSV 1860 - macht der Oldie auch am Samstag sein Tor?

München/Zwickau - AZ-Interview mit Ronny König: Der FSV-Stürmer ist mit 38 Jahren der älteste Spieler der 3. Liga.

AZ: Herr König, sind Sie ein Routinier, Oldie, Methusalem, oder Fußballer-Opa?

RONNY KÖNIG: Ich hab' schon vieles gehört. (lacht) Es ist ja mein Motto: "Es gibt nicht alt oder jung, sondern gut oder schlecht" - das kann mit 30 sein, mit 33 oder eben mit 38. Beim "Fußballer-Opa" muss ich aber schon schmunzeln.

König und Mölders sind "Fußballer aus einer anderen Generation"

Dann wollen wir es mal nicht Opa-Duell nennen, aber Sie wissen schon, auf welches Aufeinandertreffen am Samstag um 14 Uhr wir anspielen...

Klar. Wenn der FSV zwei Mal im Jahr gegen Sechzig spielt, denke ich auch selbst zuerst an Sascha Mölders. Er hat mit seinen 36 auch schon einige Spiele auf dem Buckel. Ich freue mich immer, wenn es gegen ihn geht. Wir sind beide noch Fußballer aus einer anderen Generation.

Vergleichen wir mal Ihre Fitness-Geheimnisse: Bei Mölders sind es Leberkässemmeln, XXL-Pizzen - und Weißbier. Wie schaut es bei Ihnen aus?

Ich achte schon auf Fitness und gesunde Ernährung. Ich bin auch abseits des Platzes sehr aktiv und habe mit meiner Frau einen Hof, da gibt es immer was zu tun. Nicht viel Zeit also, um auf der Couch einzurosten. Ich trinke wie die "Wampe von Giesing" aber auch mal ein Bier (lacht). Heute werden junge Profis sehr in diese Fußball-Welt gedrängt. Dabei kann es auch mal guttun, sich ein Bierchen zu genehmigen und zu sagen, was man denkt. Man muss auch mal Mensch sein, das tut der Seele gut.

Ronny König traut dem TSV 1860 "auf jeden Fall den Aufstieg" zu

1860 ist vergangene Saison haarscharf am Aufstieg vorbeigeschrammt, jetzt hakt es. Was trauen Sie den Löwen zu?

Auf jeden Fall den Aufstieg. Sie haben sich personell ja nicht verschlechtert. Aber mir kann keiner erzählen, dass die letzte Saison spurlos an einem vorbeigeht. So kurz vor dem Ziel, gescheitert, das gibt dir einen Knacks. Da sagt jeder Fußballer: "Scheiße, hätten wir nur hier oder dort einen Punkt mehr geholt!" Umso schwerer macht es jetzt, dass sie jeder als Favorit auf dem Schirm hat. Wenn sie sich fangen, traue ich es ihnen trotzdem zu. Ich muss auch sagen: Ich mag die Löwen, sie müssten eigentlich zwei Ligen höher kicken.

Sie sind mit Zwickau bisher sieglos, mussten wie 1860 bereits fünf Unentschieden hinnehmen. Auf den Titel "Remis-Könige" könnten Sie vermutlich verzichten.

Wenn man es positiv sieht, haben wir nur drei Mal verloren. Nur zu gerne würde ich uns im Grünwalder zum ersten Sieg schießen - der Sascha darf ruhig noch Ladehemmung haben, bevor er die Löwen ins Rollen bringt.