Gewinnspiel: 1 x 6 Plätze bei der "Löwen-Wiesn" 2021

Die AZ und Hacker-Pschorr, der Premiumpartner des TSV 1860, verlosen einen Tisch für sechs Personen bei der "Löwen-Wiesn" in der Sechzgeralm.

Das Oktoberfest muss heuer wegen Corona erneut ausfallen – aber zum Glück gibt’s ja die "Löwen-Wiesn". Am kommenden Mittwoch, 22. September, ab 18 Uhr lädt der TSV 1860 München zu seinem traditionellen Beisammensein mit Mannschaft, Fans und Gönnern in die Sechzgeralm am Vereinsgelände. Und das Beste ist: Mit etwas Glück können Sie und fünf Familienmitglieder oder Freunde live vor Ort dabei sein.

Denn die AZ verlost zusammen mit Sechzigs Premiumpartner Hacker-Pschorr einen Tisch für sechs Personen bei der "Löwen-Wiesn". Kulinarische Schmankerl, Getränke und zünftige Musik sind an diesem Abend selbstverständlich inklusive.

Rufen Sie bis Montag, 20. September, um 12 Uhr unsere Hotline unter 01378/420169 (50 Cent pro Anruf, Mobilfunk höher) an oder nehmen Sie hier kostenlos teil: