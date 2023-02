Quirin Moll fehlt gesperrt: Wie plant 1860-Interimscoach Gorenzel gegen Verl?

Mal wieder schlägt eine Gelb-Sperre im Löwen-Kader zu. Diesmal hat es Quirin Moll erwischt. Wer kann den Mittelfeld-Mann gegen den SC Verl ersetzen – oder muss Gorenzel sein System umstellen?

München – Stühlerücken auf der 1860-Bank. Nicht etwa, weil Interimstrainer Günther Gorenzel beim TSV die Startelf nach eigenem Gusto verändert. Es sind Gelbsperren, die die Löwen derzeit immer wieder zu verschiedenen Formationen zwingen.



Yannick Deichmann fehlte gegen Oldenburg, Phillipp Steinhart war gegen Meppen außen vor und jetzt pausiert gezwungenermaßen auch Quirin Moll. Wer kann ihn am Sonntag gegen den SC Verl ersetzen?

TSV 1860: Wer ersetzt Quirin Moll gegen den SC Verl?

Gegen den SV Meppen sah Moll seine fünfte Gelbe Karte. Damit müssen die Löwen im wichtigen Heimspiel gegen den SC Verl (13 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) auf den defensiven Mittelfeldspieler verzichten.



Bekommt Daniel Wein jetzt eine Chance? Neben Tim Rieder ist er der einzige etatmäßige Sechser im verfügbaren Kader. Bleibt Gorenzel bei seiner Doppelsechs, wäre der 29-Jährige eine mögliche Lösung.

Übt hier die Doppelsechs für das Spiel gegen den SC Verl? Neben Tim Rieder könnte Daniel Wein starten. © IMAGO

Daniel Wein ist noch nicht richtig in Fahrt bei den Löwen

So richtig in Fahrt kam Daniel Wein in der letzten Zeit allerdings noch nicht. Leistenprobleme und eine Erkrankung warfen ihn zurück. Zuletzt war er im November im Einsatz, in den letzten drei Spiele stand er gar nicht erst im Kader.



Ist er da und fit, kann Wein der 1860-Hintermannschaft Stabilität verleihen. Ein Faktor, der im neuen Jahr bislang oft fehlte.

Gibt es eine Systemumstellung bei 1860 gegen Verl?

Eine mögliche Alternative wäre auch der Einsatz von Raphael Holzhauser auf der Position. In einem U19-Spiel der österreichischen Nationalmannschaft spielte er bereits im defensiven Mittelfeld. Danach zog es ihn aber immer nach vorne. Viel Erfahrung hat er auf der Sechser-Position also nicht.

Auch Youngster Marius Wörl könnte den defensiven Mittelfeldpart gegen Verl bekleiden, allerdings ist er unter Interimscoach Gorenzel derzeit komplett außen vor und fehlte zuletzt im Kader der Sechzger.

Vierte Möglichkeit: Wenn Gorenzel nicht auf Wein oder Wörl setzt oder Holzhauser zurückzieht, könnte er sein 4-2-3-1-System auch auflösen. Rieder würde den Bereich vor der Abwehr dann allein beackern.