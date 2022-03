Pünktlich zum Mannheim-Kracher: 1860-Ultras kündigen Rückkehr an

Nach zweijähriger Pause werden die Ultras des TSV 1860 am kommenden Wochenende wieder geschlossen im Stadion auftreten. Grund sind die wegfallenden Corona-Beschränkungen, wegen denen die organisierte Fanszene ihren Support eingestellt hatte.

München - Am 20. März fällt ein Großteil der Corona-Maßnahmen in Deutschland weg. Das Fankollektiv der "Münchner Löwen" hat daher angekündigt, beim kommenden Auswärtsspiel des TSV 1860 am Sonntag in Mannheim (14 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) wieder geschlossen aufzutreten.

"Annehmbare Bedingungen": 1860-Ultras kündigen ihre Rückkehr an

"Aktuell sieht es so aus, dass in Mannheim nach zwei langen Jahren erstmals wieder auswärts ein geschlossener Auftritt der Löwenfanszene möglich ist, unter für uns als Fanszene annehmbaren Bedingungen", teilen die "Münchner Löwen" in einer Stellungnahme mit. Aufgrund der Corona-Beschränkungen (Verringerte Stadionkapazität, Stehplatzverbot etc.) hatten die Ultras den organisierten Support zu Beginn der Pandemie eingestellt.

Für die Sechzger kommt die Rückkehr ihrer lautesten Unterstützer zum richtigen Zeitpunkt. Das Team von Michael Köllner hat sich nach zuletzt vier Siegen in Folge wieder im Aufstiegsrennen angemeldet. Die Partie gegen den punktgleichen Tabellennachbarn Mannheim, der ebenfalls noch nach oben schielt, wird für die Löwen ein enorm wichtiger Gradmesser.