"Probiere ich ab und zu im Training": Merveille Biankadi erklärt Traumtor

Beim ungefährdeten 2:0-Erfolg der Löwen ragt Merveille Biankadi als Matchwinner heraus. Sein Traumtor bringt den TSV gegen den SC Verl auf die Siegerstraße.

München - Dank eines souveränen 2:0-Sieg über den SC Verl gelingt dem TSV 1860 München der dritte Dreier binnen nur sechs Tagen.

Dass die Löwen auch gegen die Ostwestfalen am Ende siegreich da standen, hatten sie vor allem einem Offensiv-Künstler zu verdanken. Mit einem absoluten Traumtor brachte Merveille Biankadi den TSV in der 26. Minute auf die Siegerstraße. Nach einer butterweichen Flanke von Yannick Deichmann holte der gebürtige Münchner zum Scherenschlag aus und netzte sehenswert zur Löwen-Führung ein.

Biankadi: "Fliegen manchmal über den Zaun"

"Als der Ball über den Verteidiger hinweg flog, habe ich mich dazu entschieden", erklärte der Matchwinner nach der Partie bei "Magenta Sport": "Ich probiere das auch ab und zu im Training. Da fliegen sie dann paar Mal rein und manchmal auch über den Zaun. Ich bin froh, dass es heute geklappt hat", erklärte der Offensivspieler erleichtert.

Auch beim zweiten Löwen-Treffer (30.) hatte Biankadi dann seine Füße mit im Spiel. Mit einem überragenden Pass setzte er Sechzig-Knipser Marcel Bär in Szene, der eiskalt zum 2:0 vollendete. "Ich habe ihn vorne gesehen und gehofft, dass er nicht im Abseits steht. Er macht das dann überragend, er hat einen brutalen Lauf. Er trifft ihn dann irgendwie mit der Picke, wenn es läuft, dann läuft's", lobte er seinen Teamkollegen.

Merveille Biankadi in Topform

Mit zwei Toren und drei Vorlagen hatte Biankadi großen Anteil in der Neun-Punkte-Woche der Löwen und befindet sich aktuell in absoluter Topform. Nach Verletzungsproblemen zum Jahreswechsel kommt der Stürmer pünktlich zur heißen Saisonphase so richtig ins Rollen.

"Es gibt natürlich immer wieder Phasen, wo es nicht so gut läuft. Nach meiner Verletzung hab ich bisschen gebraucht, da war es auch vom Kopf nicht so einfach. Ich glaube, da war ich auch nicht der einfachste Typ in der Kabine, weil man mich nicht immer ganz greifen kann. Da muss ich mich bei der Mannschaft bedanken, dass sie mich da wieder aufgebaut hat", gab er sich einsichtig.

Mit der Leistung in den vergangenen drei Spielen hat er den Vertrauensvorschuss des Teams mittlerweile wieder mehr als zurückgezahlt. Ernst wird es für Biankadi und die Löwen wieder am kommenden Freitag (19 Uhr/Magenta Sport und im AZ-Liveticker), wenn das schwere Auswärtsspiel bei Viktoria Berlin ansteht.