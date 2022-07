Pokal-Aus des TSV 1860 im TV: Monster-Quote für die Löwen

Die Übertragung des Pokalspiels zwischen dem TSV 1860 und Borussia Dortmund im ZDF war die meistgesehene Sendung des Tages. Für die Löwen gab's trotz Niederlage eine Monster-Quote.

Am Freitagabend haben die Löwen Borussia Dortmund im Grünwalder Stadion empfangen.

München - Der Löwe zieht, das ist mittlerweile bekannt. Die Spiele des TSV 1860 im Free-TV erreichen häufig sehr gute Werte, doch die Übertragung des DFB-Pokalspiels zwischen Sechzig und Borussia Dortmund (0:3) spielt nochmal in einer ganz anderen Liga.

In der Spitze – nach der Halbzeit – verfolgten 3,84 Millionen Zuschauer die Partie im ZDF. Das macht einen Marktanteil von 16,6 Prozent, keine andere Übertragung machte am Freitag bessere Quoten. Hinter dem Löwen-Spiel landete die zeitgleich ausgestrahlte Komödie "Zimmer mit Stall: Feuer unterm Dach" in der ARD (3,53 Mio. Zuschauer).

Bereits bei den Vorberichten ab 20.15 Uhr war die Quote gut, hier schauten schon 2,62 Millionen Menschen zu (Marktanteil von 12,5 Prozent). In der ersten Halbzeit waren es dann 3,73 Millionen, ehe nach der Pause dann der Spitzenwert erreicht wurde.