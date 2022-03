Personal-Sorgen beim TSV 1860! Hiller fällt mit Corona aus, auch Salger gegen Saarbrücken fraglich

Marco Hiller hat sich mit dem Coronavirus infiziert und wird dem TSV 1860 im Topspiel gegen Saarbrücken nicht zur Verfügung stehen, auch der Einsatz von Stephan Salger ist fraglich.

München – Die schlechten Personal-Nachrichten beim TSV 1860 reißen nicht ab. Nach Keanu Staude (Herzmuskelentzündung) und Marco Mannhardt (Fuß-OP) (für beide ist die Saison gelaufen) fällt nun ein weiterer Spieler definitiv für die Partie gegen Saarbrücken (14 Uhr, BR/Magenta Sport und im AZ-Liveticker) aus.

Löwen-Keeper Marco Hiller hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Der unsichere Schnelltest am Mittwochvormittag wurde durch einen positiven PCR-Test am Nachmittag bestätigt.

Der 25-Jährige habe sich "umgehend in die gesetzlich vorgeschriebene Quarantäne" begeben, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Tom Kretzschmar, der bereits im Toto-Pokal gegen Aubstadt im Löwen-Kasten stand, steht für die Partie am Samstag bereit.

Stephan Salger mit einer Bänder- oder Kapselverletzung

Zudem ist Sechzigs Abwehrboss weiter fraglich. "Stephan Salger hat gestern eine Bänder- oder Kapselverletzung erlitten und kann heute nicht trainieren", sagte Michael Köllner am Mittwoch der AZ. "Er unterzieht sich einer MRT-Untersuchung und dann werden wir sehen, wie es aussieht."

Semi Belkahia ist nach seiner Corona-Infektion am Dienstag wieder ins Training eingestiegen und könnte Salgers Rolle übernehmen.