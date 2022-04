Osnabrück lässt Punkte liegen: Platz vier für 1860 weiter in Reichweite

Der VfL Osnabrück patzt im Aufstiegsrennen und spielt in Halle nur unentschieden. Der TSV 1860 liegt mit drei Punkten Rückstand auf Platz vier noch auf Schlagdistanz.

Halle an der Saale – Big Point verpasst, die Löwen noch nicht komplett abgeschüttelt: Der VfL Osnabrück hat nach dem Sieg gegen den TSV 1860 am Samstag beim Halleschen FC am Dienstagabend nur 3:3 gespielt. Nach einer 3:1-Führung gaben die Osnabrücker durch zwei späte Gegentore noch den Sieg aus der Hand.

Kampf um Platz vier - 1860 hat noch Chancen

Damit liegt der VfL mit 55 Punkten weiterhin auf Tabellenplatz vier – sechs Punkte hinter der Eintracht Braunschweig, die aber schon ein Spiel mehr auf dem Konto hat. Die Löwen haben mit drei Punkten Rückstand und gleich vielen absolvierten Spielen weiterhin Platz vier im Blick, der zur direkten Teilnahme am DFB-Pokal berechtigt.

Osnabrück muss am Samstag (14 Uhr) bei Waldhof Mannheim (aktuell Tabellenplatz 7) ran, Sechzig zieht am Sonntag (13 Uhr) gegen Duisburg (aktuell 13.) nach.