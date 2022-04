"Das wäre nicht fair": Keine Trainingsrückkehr für Tim Rieder in dieser Saison

Neben Rückkehrer Tim Rieder stehen weitere Spieler von Türkgücü München auf der Liste des TSV 1860. Michael Köllner schließt allerdings eine Teilnahme am Trainingsbetrieb in der laufenden Saison aus.

München - Die Rückkehr von Tim Rieder nach Giesing ist nach AZ-Informationen perfekt. Weitere Türkgücü-Profis wie Mittelfeld-Youngster Luis Jakobi werden ebenfalls mit dem TSV 1860 in Verbindung gebracht.

Da alle Spieler des Stadtrivalen nach der Insolvenz des Vereins derzeit arbeitslos sind, könnten mögliche Türkgücü-Neuzugänge bereits in der laufenden Saison an der Grünwalder Straße aufschlagen und bei den Löwen mittrainieren.

Steigen Rieder und Co. somit bereits in den kommenden Wochen in den Trainingsbetrieb der Sechzger ein? Nein – Michael Köllner legt ein klares Veto ein!

Michael Köllner wollte Rieder-Rückkehr noch nicht bestätigen

Der Löwen-Coach lässt bis Saisonende niemanden an den Einheiten teilnehmen – auch nicht Rieder, dessen Wechsel er am Dienstagnachmittag noch nicht bestätigen wollte: "Das wäre nicht fair den Jungs gegenüber, die noch um einen neuen Vertrag kämpfen. Man muss ihnen schon eine realistische Chance geben", sagte der 52-Jährige in einer Presserunde.

Trainer des TSV 1860: Michael Kölllner. © IMAGO/Ulrich Wagner (www.imago-images.de)

So sind derzeit beispielsweise Richard Neudecker, Dennis Dressel, Merveille Biankadi oder auch Niklas Lang ab Juli ohne gültiges Arbeitspapier.

"Und es kann uns ja kein Spieler in den kommenden vier Spielen helfen", ergänzte Köllner. Auch für Rieder, der bereits in der Spielzeit 2019/20 das Löwen-Trikot trug, wird es keine Sonderregel geben. "Also brauchen wir nicht sagen: 'Der ist Ex-Löwe, den kennen wir, also kann er jetzt mittrainieren'", stellte Sechzigs Übungsleiter klar.