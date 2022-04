1860-Boss Reisinger will mit Köllner weitermachen – der Trainer hält sich bedeckt

1860-Präsident Robert Reisinger schaut nach der Pleite gegen den VfL Osnabrück bewusst nach vorne und bekräftigt das "volle Vertrauen" in den Trainer. Michael Köllner selbst bleibt ein klares Bekenntnis schuldig.

München - Die Enttäuschung im Lager der Löwen war greifbar – allen Beteiligten ist klar, dass das Thema Aufstieg realistisch betrachtet damit auch für diese Saison ad acta gelegt werden muss.

1860-Präsident Robert Reisinger hatte im Sommer vergangenen Jahres noch vor Optimismus gesprüht und Platz drei als Minimalziel ausgerufen. Angesichts des neuerlichen Rückschlags hält er sich aktuell mit einer Bewertung der Gesamtsituation zurück.

Reisinger: "Wir werden auch in der neuen Saison wieder angreifen"

"Wir müssen nach vorne schauen, der Fokus liegt jetzt auf Platz vier und der Qualifikation für den DFB-Pokal", wird der 58-Jährige in der "tz" zitiert.

Was die kommende Spielzeit und einen möglichen neuen Angriff in Richtung Zweite Liga angeht, gab sich der Löwen-Boss selbstbewusst, ohne allerdings konkret zu werden: "Die Planungen für die neue Saison sind in vollem Gange, wir sind schon viel weiter, als manche glauben. Wir werden auch in der neuen Saison wieder angreifen und das Ziel ausgeben, besser abzuschneiden als dieses Jahr."

Auch in der kommenden Saison Löwen-Trainer? Köllner hält sich bedeckt

Mit Trainer Michael Köllner will Reisinger weitermachen. "Von Vereins- und Gesellschafter-Seite geht es definitiv mit Köllner weiter. Er hat unser vollstes Vertrauen", sagte er der "Bild".

Köllner selbst lässt seine Zukunft beim TSV 1860 allerdings offen, wich entsprechenden Fragen unmittelbar nach der Pleite gegen Osnabrück aus: "Wenn die Saison vorbei ist, müssen wir – wie nach jeder Saison – analysieren und schauen, warum es dieses Jahr nicht gereicht hat und was am Ende auch fehlt."

Und auch im Interview mit dem "kicker" hielt er sich bedeckt, was eine weitere Zusammenarbeit angeht. "Ich muss jetzt erst mal die Niederlage aus den Klamotten schütteln und mache mir keine großen Gedanken über meine persönliche Zukunft", antwortete der 52-Jährige auf die Frage, ob er auch im nächsten Jahr noch Coach der Löwen sei.

Köllner betreut die Mannschaft des TSV 1860 seit November 2019. Im Oktober 2020 verlängerte er seinen Vertrag "über den 30. Juni 2021 hinaus", wie es hieß. Wie lange genau die Zusammenarbeit läuft, wurde nicht bekanntgegeben. Jedoch ist von Sommer 2023 die Rede.