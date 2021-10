Offensiv-Sorgen beim TSV 1860: Stefan Lex und Tim Linsbichler gegen Saarbrücken fraglich

Stefan Lex und Tim Linsbichler drohen dem TSV 1860 gegen Saarbrücken nicht zur Verfügung zu stehen. Das Offensiv-Duo ist angeschlagen.

München – Nach zuletzt zwei spielfreien Wochenenden in der 3. Liga, geht es für den TSV 1860 am Samstag endlich wieder um Punkte.

Im Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken (14 Uhr, BR/Magenta Sport und im AZ-Liveticker) drohen nun zwei weitere Offensiv-Kräfte auszufallen: Stefan Lex und Tim Linsbichler sind gegen den Tabellendritten fraglich.

Lex und Linsbichler mit grippalem Infekt

"Stefan Lex und Tim Linsbichler hatten einen grippalen Infekt, sie werden aber heute wieder in Training einsteigen", erklärte Michael Köllner auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Ob es für einen Einsatz am Samstag reicht, ist fraglich.

Eine Corona-Infektion ist nach Angaben der Löwen allerdings ausgeschlossen, das Offensiv-Duo sei doppelt negativ getestet.

Definitiv nicht zu Verfügung stehen wird Richard Neudecker im Duell mit den Saarländern. Der Mittelfeldspieler wurde vergangenen Samstag positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich seitdem in Quarantäne.