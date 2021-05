Obacht, 1860! Der 1. FC Kaiserslautern kommt mit Rückenwind und Selbstvertrauen

Am Dienstag will der TSV 1860 gegen den 1. FC Kaiserslautern den nächsten Schritt im Aufstiegsrennen gehen. Die Roten Teufel waren zuletzt gut in Form und reisen mit ordentlich Selbstvertrauen ins Grünwalder Stadion.

04. Mai 2021 - 14:34 Uhr | AZ