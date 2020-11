Noel Niemann in Bielefeld: Ex-Löwe fristet bitteres Reservistendasein

Im Sommer wechselte Noel Niemann von den Löwen in die Bundesliga nach Bielefeld. Wirklich angekommen ist er bei der Arminia allerdings noch nicht – im Gegenteil. Jetzt könnte es im Winter zu einer Leihe kommen.

München/Bielefeld - Diesen Wechsel hat sich Ex-Löwe Noel Niemann mit Sicherheit anders vorgestellt: Noch im Juni lehnte er nach AZ-Informationen ein schon länger vorliegendes Vertragsangebot der Sechzger ab, wechselte stattdessen ablösefrei zu Arminia Bielefeld und folgte damit dem großen Ruf der Bundesliga.

Noel Niemann zog es im Sommer zu Erstliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld. © Rauchensteiner/Augenklick

Doch statt im Fußball-Oberhaus zu glänzen, fristet der 21-Jährige das Dasein des Reservisten. Niemann schaffte es in der Bundesliga bislang nicht ein einziges Mal in den Kader, er ist der einzige der acht Neuzugänge, der in der Liga noch ohne Einsatzminute dasteht. Trainer Uwe Neuhaus ließ den Ex-Löwen bisher nur beim blamablen Pokal-Aus gegen Viertligist Rot-Weiss Essen ran – für 13 Minuten...

Arminia Bielefeld hat keine zweite Mannschaft

Das große Problem bei der Arminia: Der Aufsteiger hat keine zweite Mannschaft, bei der Niemann Spielpraxis sammeln könnte.

Anfragen von anderen Klubs, Niemann im Sommer direkt auszuleihen, sollen die Arminia-Bosse Berichten zufolge abgelehnt haben. Dennoch spielt der Offensivspieler bei den Profis derzeit keine Rolle. Gut möglich, dass die Verantwortlichen also doch nochmal umschwenken und eine Leihe im Winter in Betracht ziehen. Dann könnte es vielleicht auch zu einem Wechsel kommen, wie ihn sich Niemann wohl vorgestellt hat.