Nach DFB-Debakel: Dennis Erdmann stänkert gegen die Nationalmannschaft

Klare Kante von Dennis Erdmann: Nach der blamablen 0:6-Niederlage der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien stänkert der Löwe auf Instagram gegen die DFB-Elf – und kritisiert gleichzeitig Bundestrainer Joachim Löw.

München - Er ist bekannt für seine direkte Art, seine klaren Worte und seine manchmal auch unbequeme Art der Meinungsäußerung: Dennis Erdmann. Erst kürzlich sorgte der Löwe für Aufsehen, als er sagte, er könne sich nach seinem Karriereende einen Wechsel in die Politik vorstellen.

Der 29-Jährige hält seine Meinung nicht zurück – das hat er auch nach der 0:6-Blamage der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League gegen Spanien wieder gezeigt. Der Defensivspieler kommentierte mehrere Instagram-Beiträge des "kicker" nach der Partie und fand dabei klare Worte.

Erdmann: "Da fällt mir ein Ei aus der Tasche!"

Unter einem der Posts kritisierte der 29-Jährige die blutleere Vorstellung der Nationalmannschaft: "Mein Gott.. da fällt mir ein Ei aus der Tasche! Wenn es fußballerisch mal nicht läuft kann man trotzdem kämpfen laufen kratzen oder verlernt man das im DFB dress?!"

Der zweite Erdmann-Kommentar vom denkwürdigen Dienstagabend. © Screenshot: Instagram

Erdmann kommentiert bei Instagram

Auch unter einem anderen "kicker"-Beitrag kommentiert Erdmann: "Einfach mal wieder Spieler aufstellen/dazu holen, die stolz sind für Deutschland zu spielen", schreibt Erdmann in seinem Kommentar. Eine Aussage, die sowohl als Kritik an der Mannschaft selbst als auch an Bundestrainer Joachim Löw verstanden werden kann. Und weiter: "Die Spaltung der Gesellschaft ist auch in der Nationalmannschaft angekommen!! Traurig.." Was Erdmann damit genau meint, bleibt wohl sein Geheimnis.

Erdmanns Instagram-Kommentar unter einem "kicker"-Post. © Screenshot: Instagram

Sein Kommentar wurde innerhalb von 13 Stunden insgesamt über 1.200 Mal geliked: Ausschließlich auf Gegenliebe stößt der Sechzger mit seiner Wutrede allerdings nicht: "Hampelmann" und "peinlicher Wichtigtuer" sind da nur zwei von vielen Antworten auf seinen Kommentar.