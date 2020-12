Niemanns bitteres erstes Halbjahr in Bielefeld: Ex-Löwe erst Reservist, nun lange verletzt

Im Sommer ist Noel Niemann von den Löwen in die Bundesliga nach Bielefeld gewechselt. Wirklich angekommen ist er bei der Arminia allerdings noch nicht – im Gegenteil. Nun setzt ihn auch noch eine Schulterverletzung für Monate außer Gefecht.

München/Bielefeld - Diesen Wechsel hat sich Ex-Löwe Noel Niemann mit Sicherheit anders vorgestellt: Noch im Juni lehnte er nach AZ-Informationen ein schon länger vorliegendes Vertragsangebot der Sechzger ab, wechselte stattdessen ablösefrei zu Arminia Bielefeld und folgte damit dem großen Ruf der Bundesliga.

Noel Niemann zog es im Sommer zu Erstliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld. © Rauchensteiner/Augenklick

Noel Niemann noch ohne Bundesliga-Einsatz

Doch statt im Fußball-Oberhaus zu glänzen, fristet der 21-Jährige das Dasein des Reservisten. Niemann schaffte es in der Bundesliga bislang nicht ein einziges Mal in den Kader, er ist der einzige der acht Neuzugänge, der in der Liga noch ohne Einsatzminute dasteht. Trainer Uwe Neuhaus ließ den Ex-Löwen bisher nur beim blamablen Pokal-Aus gegen Viertligist Rot-Weiss Essen ran – für 13 Minuten. Da der Bundesliga-Aufsteiger über keine zweite Mannschaft verfügt, fehlt Niemann jegliche Spielpraxis.

Jüngster Tiefpunkt: Mitte Dezember hat sich Niemann eine Schulterverletzung zugezogen und musste operiert werden, er wird nun bis zu drei Monate ausfallen. Eine Leihe im Wintertransferfenster, wie sie von den Verantwortlichen der Bielefelder zuletzt in Betracht gezogen worden war, fällt damit ins Wasser.